Псаки заявила о готовности США принять беженцев с Украины
Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон предполагает, что большинство из них всё же пожелают "осесть" в европейских странах.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них отправится в соседние европейские страны.
"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны", — сообщила Псаки в ходе регулярного брифинга.
Также Псаки добавила, что США находятся в контакте с европейскими партнёрами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев, "уже некоторое время".
Ранее Лайф сообщал, что в Евросоюзе заявили о готовности принять беженцев с Украины. Правда, конкретные страны, куда могут направиться жители Незалежной, Урсула фон дер Ляйен не назвала.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Обложка © Facebook / Белый дом