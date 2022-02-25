Псаки заявила о готовности США принять беженцев с Украины

Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон предполагает, что большинство из них всё же пожелают "осесть" в европейских странах.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них отправится в соседние европейские страны.

"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны", — сообщила Псаки в ходе регулярного брифинга.

Также Псаки добавила, что США находятся в контакте с европейскими партнёрами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев, "уже некоторое время".