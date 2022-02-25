Финансист Воронкова перечислила продукты, которые могут подорожать уже весной

Традиционно весной в России дорожает плодоовощная продукция — она будет расти в цене и в этом году. Помимо этого, прогнозирует доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, стоит ожидать роста цен на молочную продукцию.

"Можно предположить, что в следующие месяцы цены будут увеличиваться вместе с ухудшением прогнозов по инфляции Банка России, политикой мегарегулятора на повышение ключевой ставки, ослаблением курса рубля, а также под влиянием роста затрат в аграрном секторе", — рассуждает Елена Воронкова в беседе с агентством "Прайм".

При этом, по её мнению, потребительские цены, в том числе на продовольствие, уже в большой мере впитали риски бизнеса, связанные с пандемическим кризисом и геополитикой. Воронкова предполагает, что их дальнейшая динамика не будет резкой, как прежде.