Глава ЕК пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России
Урсула фон дер Ляйен также уверена, что новые ограничительные меры помешают России перерабатывать и продавать нефть, ограничат доступ к высоким технологиям и полупроводникам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций ЕС затронет 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.
"Утверждённый сегодня пакет массивных целевых санкций демонстрирует единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", — сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.
Она полагает, что новые санкции ЕС помешают России перерабатывать и продавать нефть, а также ограничат доступ РФ к высоким технологиям и полупроводникам.
"Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии предложат новые санкции против стратегических секторов экономики России. Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.
А Белый дом предложил подождать влияния его расширенных мер давления на Россию. Далип Сингх отметил, что рестрикции были разработаны таким образом, чтобы не препятствовать "своевременным поставкам" энергоносителей из России на мировые рынки и их оплате.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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