Глава ЕК пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций ЕС затронет 70% российского рынка банковских услуг и ключевые госкомпании, в том числе оборонные.

"Утверждённый сегодня пакет массивных целевых санкций демонстрирует единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных", — сообщила глава ЕК на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

Она полагает, что новые санкции ЕС помешают России перерабатывать и продавать нефть, а также ограничат доступ РФ к высоким технологиям и полупроводникам.

"Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии предложат новые санкции против стратегических секторов экономики России. Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые в ЕС считают ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.