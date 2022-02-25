Байден предрёк Украине несколько тяжёлых месяцев

Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжелыми для народа Украины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Сообщение появилось на его странице в "Твиттере".

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Он отметил, что украинский народ познал 30 лет независимости и показал, что не потерпит никого, кто попытается захватить его страну. Меж тем президент Украины пожаловался, что страны Запада на словах выражают поддержку, а к реальным действиям переходить не готовы. Например, принимать страну в состав Евросоюза или НАТО.