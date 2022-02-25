Байден предрёк Украине несколько тяжёлых месяцев
По мнению американского лидера, выстоять стране помогут три десятка лет независимости, которые якобы научили её противостоять угрозам.
Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжёлыми для народа Украины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Сообщение появилось на его странице в "Твиттере".
"Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжёлыми для народа Украины", — пишет американский лидер.
Он отметил, что украинский народ познал 30 лет независимости и показал, что не потерпит никого, кто попытается захватить его страну. Меж тем президент Украины пожаловался, что страны Запада на словах выражают поддержку, а к реальным действиям переходить не готовы. Например, принимать страну в состав Евросоюза или НАТО.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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