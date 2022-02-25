Байден предрёк Украине несколько тяжёлых месяцев

По мнению американского лидера, выстоять стране помогут три десятка лет независимости, которые якобы научили её противостоять угрозам.

Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжёлыми для народа Украины. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Сообщение появилось на его странице в "Твиттере".

"Следующие несколько дней, недель и месяцев будут тяжёлыми для народа Украины", — пишет американский лидер.