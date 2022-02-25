Моралес: Целью США было столкнуть Россию и Украину

Политик подчеркнул, что Европа не должна превращаться в площадку для операций Штатов, направленных против суверенных стран.

Конфликт России и Украины — это результат вмешательства США, целью которых было это столкновение двух стран, считает бывший президент Боливии Эво Моралес.

"Мы осуждаем вмешательство США, целью которого было столкнуть Россию и Украину. Европа не должна превращаться в площадку для операций США, направленных против суверенных стран", — написал Эво Моралес в соцсети Twitter.

В то же время Моралес подчеркнул, что "война не может быть решением", тем самым выступив за мирное разрешение ситуации.