Моралес: Целью США было столкнуть Россию и Украину
Политик подчеркнул, что Европа не должна превращаться в площадку для операций Штатов, направленных против суверенных стран.
Конфликт России и Украины — это результат вмешательства США, целью которых было это столкновение двух стран, считает бывший президент Боливии Эво Моралес.
"Мы осуждаем вмешательство США, целью которого было столкнуть Россию и Украину. Европа не должна превращаться в площадку для операций США, направленных против суверенных стран", — написал Эво Моралес в соцсети Twitter.
В то же время Моралес подчеркнул, что "война не может быть решением", тем самым выступив за мирное разрешение ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что Байден оценил уровень российско-американских отношений как полный разрыв. По его мнению, Россию в ближайшее время ожидают "холодные дни". Однако не уточняется, что конкретно подразумевал американский лидер.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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