AliExpress заверил, что санкции не коснутся его работы в России

"AliExpress Россия" продолжит обслуживать российских клиентов, несмотря на введённые ограничительные санкции со стороны США и Евросоюза. Об этом сообщили представители компании.

Как пишет РБК, все платежи для локальных пользователей компании осуществляются в обычном режиме, без каких-либо ограничений, вывод средств для российских продавцов не будет ограничен и идёт стабильно.