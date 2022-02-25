AliExpress заверил, что санкции не коснутся его работы в России
Утверждается, что все платежи для локальных пользователей компании осуществляются в обычном режиме, без каких-либо ограничений, несмотря на санкции со стороны Запада.
"AliExpress Россия" продолжит обслуживать российских клиентов, несмотря на введённые ограничительные санкции со стороны США и Евросоюза. Об этом сообщили представители компании.
Как пишет РБК, все платежи для локальных пользователей компании осуществляются в обычном режиме, без каких-либо ограничений, вывод средств для российских продавцов не будет ограничен и идёт стабильно.
"Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем для наших пользователей, включая трансграничные покупки", — сообщил представитель компании.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Из-за этого США ввели новый пакет санкций против России, а ЕС планирует принять свой в пятницу, 25 февраля. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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