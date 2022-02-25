Экономист Покатович дал советы, как сберечь деньги в период неопределённости

В период волатильности и неопределённости на рынке паника может сыграть губительную для сбережений роль, считает первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеб Покатович. Он рекомендует приобретать технику, автомобили и другие крупные покупки только в случае необходимости, а в наличности иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня, а также избегать всяческого ажиотажа.

"Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать её по запредельному курсу смысла нет, тем более что ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в неё, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А снимать средства с вклада можно только в том случае, если вы понимаете, что с ними делать", — рассказал в интервью РИА "Новости" Покатович.

Он также выразил уверенность, что покупать впрок продукты и консервы необходимо только "в объёмах, которые нужны для потребления". Эксперт считает безосновательными страхи по поводу того, что будут отключены безналичные расчёты — все платёжные системы работают. Что касается вложений на фондовом рынке, то в условиях высокой волатильности общей рекомендации быть не может, здесь каждый инвестор оценивает свои финансовые риски самостоятельно, либо делегирует эти решения профессиональным управляющим. Среди традиционных защитных инструментов он перечислил драгоценные металлы и бумаги золотодобывающих компаний.

"Но для того, чтобы они сработали как страховка, приобретать их стоило в периоды большего спокойствия на рынке. В целом же диверсификация сбережений — самая разумная стратегия в любой ситуации. Это касается как соотношения между вкладами и другими финансовыми инструментами, так и валютной "корзины", — заключил специалист.