Псаки отказалась отвечать на вопрос о готовности США вывезти Зеленского

Представитель Белого дома лишь констатировала, что глава Украины является для США важным партнёром. Она также отказалась рассказать, помогают ли Штаты с его охраной.

В США не готовы комментировать вопрос о возможности "спасения" президента Украины Владимира Зеленского на фоне военной спецоперации России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представителю администрации был задан вопрос о том, отправит ли глава американской администрации военных или спасательную группу в случае угрозы безопасности Зеленскому.

"Мы находимся в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнёром, мы поддерживаем его. Но я не собираюсь вдаваться в меры безопасности", — заявила Джен Псаки.