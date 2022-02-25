Псаки отказалась отвечать на вопрос о готовности США вывезти Зеленского
Представитель Белого дома лишь констатировала, что глава Украины является для США важным партнёром. Она также отказалась рассказать, помогают ли Штаты с его охраной.
В США не готовы комментировать вопрос о возможности "спасения" президента Украины Владимира Зеленского на фоне военной спецоперации России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представителю администрации был задан вопрос о том, отправит ли глава американской администрации военных или спасательную группу в случае угрозы безопасности Зеленскому.
"Мы находимся в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнёром, мы поддерживаем его. Но я не собираюсь вдаваться в меры безопасности", — заявила Джен Псаки.
Она также отказалась уточнить, помогают ли американцы с охраной Владимира Зеленского на Украине.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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