Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

Лидер Франции пообещал Украине военную технику и финансовую помощь. А также он принял решение ускорить размещение дополнительного контингента в Румынии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

"У меня состоялся быстрый, прямой, откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского", — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что пообещал Украине военную технику и финансовую помощь в размере 300 млн евро. Кроме того, Макрон намерен ускорить размещение военных сил в Румынии.