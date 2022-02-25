Макрон заявил, что звонил Путину по просьбе Зеленского
Эмманюэль Макрон © Пресс-служба Президента РФ
Лидер Франции пообещал Украине военную технику и финансовую помощь. А также он принял решение ускорить размещение дополнительного контингента в Румынии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.
"У меня состоялся быстрый, прямой, откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского", — сказал Макрон.
Французский лидер добавил, что пообещал Украине военную технику и финансовую помощь в размере 300 млн евро. Кроме того, Макрон намерен ускорить размещение военных сил в Румынии.
Меж тем президент Украины пожаловался, что страны Запада на словах выражают поддержку, а к реальным действиям переходить не готовы. Например, принимать страну в состав Евросоюза или НАТО.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.