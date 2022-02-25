Директор DNS Алексеев заявил, что ретейлер поднял цены на уровень до 30%
По словам топ-менеджера, продажи в сети выросли почти в два раза, именно это и сказалось на стоимости товаров. Сайт работал со сбоями.
Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары вплоть до 30%. Об этом сообщил директор компании Дмитрий Алексеев.
"Вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", — написал Алексеев в своём телеграм-канале.
По его словам, компания пока до конца не понимает, как будут проходить поставки ряда товаров в условиях технологических санкций. Менеджер полагает, что планировать что-то невозможно.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Из-за этого США ввели новый пакет санкций против России, а ЕС планирует принять свой в пятницу, 25 февраля. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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