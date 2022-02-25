Директор DNS Алексеев заявил, что ретейлер поднял цены на уровень до 30%

"Вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", — написал Алексеев в своём телеграм-канале.