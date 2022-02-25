Старшая дочь Назарбаева заявила о сложении депутатских полномочий
Парламентарий отметила, что считает необходимым провести тщательное и объективное расследование произошедшего в Казахстане за последнее время. Она заверила, что будет и дальше служить своей стране.
Дарига Назарбаева. Фото © пресс-служба Сената парламента республики Казахстан
Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса, нижней палаты парламента республики. Она сообщила о намерении полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
"Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны", — цитирует Назарбаеву портал Zakon.kz.
Назарбаева считает необходимым провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, "в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены". Парламентарий подчеркнула, что горькие уроки "чёрного января" показали, "к чему может привести анархия".
"Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие... Буду и дальше служить своей стране и её интересам. И должности для этого не нужны", — говорится в обращении Дариги Назарбаевой.
Как рассказывал Лайф, на фоне январских масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, силы миротворцев были выведены. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.