Старшая дочь Назарбаева заявила о сложении депутатских полномочий

Старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса, нижней палаты парламента республики. Она сообщила о намерении полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

"Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны", — цитирует Назарбаеву портал Zakon.kz.

Назарбаева считает необходимым провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, "в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены". Парламентарий подчеркнула, что горькие уроки "чёрного января" показали, "к чему может привести анархия".

"Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие... Буду и дальше служить своей стране и её интересам. И должности для этого не нужны", — говорится в обращении Дариги Назарбаевой.