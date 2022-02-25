Экстренный саммит НАТО по Украине начнётся 25 февраля в 17:00 мск
Как отметил Байден, члены альянса рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления его деятельности. На встречу приглашены также представители Финляндии и Швеции.
НАТО проведёт экстренный саммит по Украине в режиме видеоконференции 25 февраля в пятницу в 17:00 мск. Об этом говорится в распространённом Белым домом рабочем графике президента США Джо Байдена. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.
"9:00 (17:00 мск. — Прим. Лайфа). Президент встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг неё", — говорится в сообщении Белого дома.
Американский лидер рассказал, что Североатлантический альянс на саммите в пятницу рассмотрит вопросы дальнейшего укрепления его деятельности. На встречу будут приглашены также Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.
Ранее Лайф сообщал, что Джонсон призвал созвать экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине. Вместе с тем он собирается выступить с обращением к нации по поводу "вторжения" России на украинскую территорию. Само "нападение" Джонсон расценил как "катастрофу для континента".
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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