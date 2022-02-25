Экстренный саммит НАТО по Украине начнётся 25 февраля в 17:00 мск

Как отметил Байден, члены альянса рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления его деятельности. На встречу приглашены также представители Финляндии и Швеции.

НАТО проведёт экстренный саммит по Украине в режиме видеоконференции 25 февраля в пятницу в 17:00 мск. Об этом говорится в распространённом Белым домом рабочем графике президента США Джо Байдена. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.

"9:00 (17:00 мск. — Прим. Лайфа). Президент встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг неё", — говорится в сообщении Белого дома.

Американский лидер рассказал, что Североатлантический альянс на саммите в пятницу рассмотрит вопросы дальнейшего укрепления его деятельности. На встречу будут приглашены также Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.