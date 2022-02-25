Тайвань решил присоединиться к международным санкциям против России

Власти Тайваня заявили о намерении присоединиться к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел острова.

"С целью заставить РФ прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, Правительство Тайваня объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России", — говорится в заявлении на сайте МИДа Тайваня.

В чём будет заключаться суть санкций и чем именно они грозят Москве, в Тайбэе не уточнили. Сообщается, что Тайвань продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер, чтобы "как можно скорее восстановить мир и стабильность" на Украине.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЕК пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России. Урсула фон дер Ляйен также уверена, что новые ограничительные меры помешают России перерабатывать и продавать нефть, ограничат доступ к высоким технологиям и полупроводникам.

Напомним, до этого Канада ввела санкции против ряда россиян и российских компаний. Новые меры давления коснулись около трёх десятков юридических лиц и 31 человека. Некоторые из них уже были под санкциями со стороны Оттавы. Япония вслед за США наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Соединённые Штаты, решил ударить по банковскому сектору, а также ввести ограничения на экспорт из РФ. Швейцария вводит санкции против трёх российских банков и 336 депутатов. По словам президента страны, это сделано, чтобы предотвратить "возможный обход" ограничений, введённых Евросоюзом против РФ.