Тайвань решил присоединиться к международным санкциям против России
В чём именно Тайбэй намерен ограничить Москву, пока не ясно. Сообщается, что остров продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер.
Власти Тайваня заявили о намерении присоединиться к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел острова.
"С целью заставить РФ прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, Правительство Тайваня объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России", — говорится в заявлении на сайте МИДа Тайваня.
В чём будет заключаться суть санкций и чем именно они грозят Москве, в Тайбэе не уточнили. Сообщается, что Тайвань продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер, чтобы "как можно скорее восстановить мир и стабильность" на Украине.
Ранее Лайф сообщал, что глава ЕК пригрозила ограничениями для 70% банковского сектора России. Урсула фон дер Ляйен также уверена, что новые ограничительные меры помешают России перерабатывать и продавать нефть, ограничат доступ к высоким технологиям и полупроводникам.
Напомним, до этого Канада ввела санкции против ряда россиян и российских компаний. Новые меры давления коснулись около трёх десятков юридических лиц и 31 человека. Некоторые из них уже были под санкциями со стороны Оттавы. Япония вслед за США наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Соединённые Штаты, решил ударить по банковскому сектору, а также ввести ограничения на экспорт из РФ. Швейцария вводит санкции против трёх российских банков и 336 депутатов. По словам президента страны, это сделано, чтобы предотвратить "возможный обход" ограничений, введённых Евросоюзом против РФ.
Тем временем Белый дом предложил подождать влияния его расширенных мер давления на Россию. Далип Сингх отметил, что рестрикции были разработаны таким образом, чтобы не препятствовать "своевременным поставкам" энергоносителей из России на мировые рынки и их оплате.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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