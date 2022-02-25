Выдача виз закрывается: Япония вслед за США наложила новые санкции на Россию

Японское правительство приняло решение по трём направлениям усилить санкции в отношении России из-за ее военной спецоперации на Украине. Об этом на специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором",— отметил глава японского правительства.

Энергетический же сектор исключён из перечня санкций. Как пояснил премьер, это сделано по согласованию с США и другими государствами. Кисида не исключил возможности принятия новых мер.