Выдача виз закрывается: Япония вслед за США наложила новые санкции на Россию
Токио, как и соединённые Штаты, решил ударить по банковскому сектора, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
Японское правительство приняло решение по трём направлениям усилить санкции в отношении России из-за ее военной спецоперации на Украине. Об этом на специальной пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором",— отметил глава японского правительства.
Энергетический же сектор исключён из перечня санкций. Как пояснил премьер, это сделано по согласованию с США и другими государствами. Кисида не исключил возможности принятия новых мер.
Ранее Лайф писал, что Рогозин предупредил о последствиях санкций США против космической отрасли. Он призвал проверять психическое здоровье тех, кто придумывает подобные ограничения, и связал их с одним смертельным заболеванием.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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