Курс биткоина резко вырос на 11%

Биткоин в начале торговой сессии в пятницу быстро вырос в цене сразу более чем на 11% — до $38,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно информации на 07:30 мск, курс биткоина увеличился на 11,2% и поднялся на уровень $38,816 тыс. Вместе с ним в цене растут и другие криптовалюты. Так, Euthereum прибавил в цене более 10%.