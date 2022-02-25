Курс биткоина резко вырос на 11%
Теперь за одну единицу этой электронной валюты просят более $38 тысяч. Заметно прибавляют также другие криптовалюты, в том числе Euthereum.
Биткоин в начале торговой сессии в пятницу быстро вырос в цене сразу более чем на 11% — до $38,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Согласно информации на 07:30 мск, курс биткоина увеличился на 11,2% и поднялся на уровень $38,816 тыс. Вместе с ним в цене растут и другие криптовалюты. Так, Euthereum прибавил в цене более 10%.
Лайф рассказывал, что ранее ТПП предложила приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству. По мнению главы палаты, это позволит вывести такой способ заработка из "серой зоны". Занимающиеся им россияне станут платить налоги, меньше красть электричество.
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