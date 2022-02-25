Блинкен заявил о желании США поддерживать военные контакты с Россией
При этом он подчёркивает, что главное — не допустить просчётов по ситуации вокруг Украины. Сейчас там проходит военная специальная операция Вооружённых сил РФ.
Соединённые Штаты хотели бы поддерживать военные контакты с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что нельзя допустить просчётов по Украине.
"Всегда хочется быть уверенным, что нет просчётов, не будет несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, — это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень чётко дать понять, чем она рискует, если допустит просчёт", — сказал Блинкен.
Он добавил, что США обеспокоены безопасностью на Украине и делают всё возможное, чтобы поддержать там своих союзников.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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