Блинкен заявил о желании США поддерживать военные контакты с Россией

При этом он подчёркивает, что главное — не допустить просчётов по ситуации вокруг Украины. Сейчас там проходит военная специальная операция Вооружённых сил РФ.

Соединённые Штаты хотели бы поддерживать военные контакты с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что нельзя допустить просчётов по Украине.

"Всегда хочется быть уверенным, что нет просчётов, не будет несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, — это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень чётко дать понять, чем она рискует, если допустит просчёт", — сказал Блинкен.