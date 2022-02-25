NASA: Санкции не скажутся на сотрудничестве США и России по МКС
Продолжить совместную работу позволяют новые меры контроля экспорта, пояснил представитель ведомства. Это необходимо для постоянной безопасной эксплуатации международной станции.
Обложка © Pixabay
Новые американские санкции против России, введённые из-за ситуации вокруг Украины, не скажутся на совместной работе NASA с "Роскосмосом" по Международной космической станции. Об этом заявил представитель федерального ведомства США в беседе с CNN.
"[NASA] продолжает работать со всеми нашими международными партнёрами, в том числе с государственной космической корпорацией "Роскосмос", для постоянной безопасной эксплуатации Международной космической станции. Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области", — сказал он.
По словам представителя американского космического ведомства, изменения в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируются.
Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях санкций США против космической отрасли. Он призвал проверять психическое здоровье тех, кто придумывает подобные ограничения, и связал их с одним смертельным заболеванием.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.