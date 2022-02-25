NASA: Санкции не скажутся на сотрудничестве США и России по МКС

Новые американские санкции против России, введённые из-за ситуации вокруг Украины, не скажутся на совместной работе NASA с "Роскосмосом" по Международной космической станции. Об этом заявил представитель федерального ведомства США в беседе с CNN.

"[NASA] продолжает работать со всеми нашими международными партнёрами, в том числе с государственной космической корпорацией "Роскосмос", для постоянной безопасной эксплуатации Международной космической станции. Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области", — сказал он.

По словам представителя американского космического ведомства, изменения в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируются.