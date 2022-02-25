ГСЧС Украины сообщило о ликвидации пожара в жилой многоэтажке Киева

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации пожара в многоквартирном доме в Киеве, жильцы были эвакуированы. Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

Всё произошло на улице Кошица, 7а в результате попадания "неизвестного объекта". Было два очага возгорания на площади 100 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 150 человек, спасено 20 человек, пострадало — восемь. В тушении возгорания принимали участие 72 человека и 12 единиц техники.

Также ведомство информирует о пожаре в частном доме на улице Садова, 54. В него попали фрагменты летательного аппарата. Площадь возгорания, а также информация о пострадавших уточняется.