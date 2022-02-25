ГСЧС Украины сообщило о ликвидации пожара в жилой многоэтажке Киева
Сотрудники ведомства эвакуировали из здания 150 жителей, 20 человек спасли, однако не обошлось без пострадавших. Травмы получили восемь горожан.
Обложка © Facebook / ДСНС України
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации пожара в многоквартирном доме в Киеве, жильцы были эвакуированы. Об этом говорится в фейсбуке ведомства.
Всё произошло на улице Кошица, 7а в результате попадания "неизвестного объекта". Было два очага возгорания на площади 100 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 150 человек, спасено 20 человек, пострадало — восемь. В тушении возгорания принимали участие 72 человека и 12 единиц техники.
Также ведомство информирует о пожаре в частном доме на улице Садова, 54. В него попали фрагменты летательного аппарата. Площадь возгорания, а также информация о пострадавших уточняется.
Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о нескольких взрывах, раздавшихся в разных районах Киева. По некоторым версиям, сработали силы украинской противовоздушной обороны, охраняющие столицу.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что российские войска уже вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Лайф следит за развитием событий.