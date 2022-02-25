Обрушение произошло на шахте "Обуховская", под завалами находятся три человека
По данным Лайфа, горняки выходили на связь, сообщили, что все живы, кислорода в дыхательных аппаратах хватит примерно на час.
На шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение породы, по предварительной информации, под завалами находятся три человека. Об этом Лайфу сообщил источник, также данные подтвердили в региональном ГУ МЧС России.
"Ростовская область, Красносулинский район, шахта "Обуховская". В 08:35 поступила информация об обрушении. По предварительной информации, под завалами находятся три человека", — говорится в сообщении МЧС.
По данным Лайфа, горняки выходили на связь, сообщили, что все живы, кислорода в дыхательных аппаратах хватит примерно на час.
А в конце января в Кемеровской области на шахте "Осинниковская" погиб рабочий. Прокуратура проверяет, исполняло ли предприятие законодательство об охране труда и промышленной безопасности.
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