НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 07:09

Обрушение произошло на шахте "Обуховская", под завалами находятся три человека

По данным Лайфа, горняки выходили на связь, сообщили, что все живы, кислорода в дыхательных аппаратах хватит примерно на час.

На шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение породы, по предварительной информации, под завалами находятся три человека. Об этом Лайфу сообщил источник, также данные подтвердили в региональном ГУ МЧС России.

"Ростовская область, Красносулинский район, шахта "Обуховская". В 08:35 поступила информация об обрушении. По предварительной информации, под завалами находятся три человека", — говорится в сообщении МЧС.

По данным Лайфа, горняки выходили на связь, сообщили, что все живы, кислорода в дыхательных аппаратах хватит примерно на час.

Сотни рабочих эвакуируют из шахты в Донецке из-за остановки вентилятора после обстрела ВСУ

Сотни рабочих эвакуируют из шахты в Донецке из-за остановки вентилятора после обстрела ВСУ

А в конце января в Кемеровской области на шахте "Осинниковская" погиб рабочий. Прокуратура проверяет, исполняло ли предприятие законодательство об охране труда и промышленной безопасности.

Обложка © Pixabay

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1