Посол РФ в Токио Галузин: Москва даст ответ на санкции Японии и он будет очень серьёзным
Посол РФ в Японии Михаил Галузин. Фото © Сайт Посольства РФ в Японии
Диппредставитель заметил, что подобные шаги не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений между двумя государствами. От ограничений пострадают обе стороны, заверил он.
Россия ответит на новые санкции Японии, которые Токио ввёл в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил российский посол в Стране восходящего солнца Михаил Галузин.
"Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьёзным", — сказал диппредставитель в ходе пресс-конференции.
Галузин заметил, что японская сторона пока не озвучила подробности санкционного пакета, поэтому давать оценку о том, насколько сильный ущерб будет нанесён российской экономике, сложно, однако он заверил, что от этого решения пострадают обе стороны. По словам посла, подобные шаги японского правительства "не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений между" Москвой и Токио.
Ранее Лайф рассказывал, что Япония вслед за США наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.