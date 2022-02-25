Посол РФ в Токио Галузин: Москва даст ответ на санкции Японии и он будет очень серьёзным

Диппредставитель заметил, что подобные шаги не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений между двумя государствами. От ограничений пострадают обе стороны, заверил он.

Россия ответит на новые санкции Японии, которые Токио ввёл в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил российский посол в Стране восходящего солнца Михаил Галузин.

"Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьёзным", — сказал диппредставитель в ходе пресс-конференции.

Галузин заметил, что японская сторона пока не озвучила подробности санкционного пакета, поэтому давать оценку о том, насколько сильный ущерб будет нанесён российской экономике, сложно, однако он заверил, что от этого решения пострадают обе стороны. По словам посла, подобные шаги японского правительства "не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений между" Москвой и Токио.