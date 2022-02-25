Аксёнов: От разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма повреждено 22 дома
Сергей Аксёнов. Обложка © Сайт Правительства Республики Крым
По словам главы региона, в результате случившегося "никто серьёзно не пострадал". Уже сегодня, в пятницу, начнутся работы по восстановлению зданий, у которых выбило стёкла и повреждена кровля.
В Джанкойском районе Крыма из-за разрывов снарядов было повреждено более 20 жилых домов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что в 5:22 утра в четверг в районе села Рюмшино было несколько разрывов.
"Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было, от пяти до, может, десяти. Был на месте председатель Правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стёкла, повреждена кровля", — уточнил глава региона.
По его словам, в результате случившегося "никто серьёзно не пострадал". Сегодня, в пятницу, начнутся работы по восстановлению зданий.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.