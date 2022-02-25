Аксёнов: От разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма повреждено 22 дома

По словам главы региона, в результате случившегося "никто серьёзно не пострадал". Уже сегодня, в пятницу, начнутся работы по восстановлению зданий, у которых выбило стёкла и повреждена кровля.

В Джанкойском районе Крыма из-за разрывов снарядов было повреждено более 20 жилых домов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что в 5:22 утра в четверг в районе села Рюмшино было несколько разрывов.

"Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было, от пяти до, может, десяти. Был на месте председатель Правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стёкла, повреждена кровля", — уточнил глава региона.

По его словам, в результате случившегося "никто серьёзно не пострадал". Сегодня, в пятницу, начнутся работы по восстановлению зданий.