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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 06:13
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Зеленский вновь призвал Россию начать диалог с Украиной

Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Офис президента Украины

По словам политика, чем быстрее подобные переговоры между государствами состоятся, тем меньшими будут потери среди военнослужащих.

Украинский президент Владимир Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале политика.

"России всё равно рано или поздно придётся вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение", — сказал Зеленский. Уточнив, что чем быстрее начнётся подобный разговор, тем меньшими будут потери самой РФ.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Артур Лапсаков
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