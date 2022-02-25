Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюзу хватит запаса газа до конца зимы

Даже если Россия полностью остановит поставки газа в Европу, у Евросоюза зимой будет достаточно голубого топлива, в том числе за счёт СПГ. Об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС находится в большой зависимости от российского газа, нефти и угля. Однако "Газпром" показал себя "как ненадёжный поставщик". В этой связи, считает глава ЕК, следует сократить эту зависимость.

"В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ, от надёжных поставщиков, если президент Путин полностью отключит нас от российского газа", — сказала Урсула фон дер Ляйен.