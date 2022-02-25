Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюзу хватит запаса газа до конца зимы
ЕС зависит от российского газа, нефти и угля, но "Газпром", по словам фон дер Ляйен, показал себя "ненадёжным поставщиком". Поэтому она заявила о необходимости снизить зависимость от РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Twitter / vonderleyen
Даже если Россия полностью остановит поставки газа в Европу, у Евросоюза зимой будет достаточно голубого топлива, в том числе за счёт СПГ. Об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что ЕС находится в большой зависимости от российского газа, нефти и угля. Однако "Газпром" показал себя "как ненадёжный поставщик". В этой связи, считает глава ЕК, следует сократить эту зависимость.
"В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ, от надёжных поставщиков, если президент Путин полностью отключит нас от российского газа", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Однако это только краткосрочная перспектива. Чтобы перестать зависеть от российских ископаемых видов топлива, ЕС должен создать "чёткую стратегию" с учётом прошлогоднего негативного опыта, подчеркнула она.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.