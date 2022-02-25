Украина попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей
При этом в Анкаре напомнили о праве флота РФ проходить через турецкие проливы при их закрытии.
Украина официально попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, и Анкара может это сделать, однако даже в этой ситуации у РФ будет право вернуть флот на базу. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", — цитирует его газета Hurriyet.
Турецкие СМИ уточняют, что, если Анкара закроет проливы для российских кораблей, придётся сделать то же самое и для украинских — в противном случае будет считаться, что Турция принимает чью-либо сторону в конфликте.
Накануне заблокировать движение российских военных кораблей через проливы призвал посол Украины в Турции Василий Бондарь.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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