Украина попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

При этом в Анкаре напомнили о праве флота РФ проходить через турецкие проливы при их закрытии.

Украина официально попросила Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, и Анкара может это сделать, однако даже в этой ситуации у РФ будет право вернуть флот на базу. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", — цитирует его газета Hurriyet.

Турецкие СМИ уточняют, что, если Анкара закроет проливы для российских кораблей, придётся сделать то же самое и для украинских — в противном случае будет считаться, что Турция принимает чью-либо сторону в конфликте.