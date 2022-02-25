Ростуризм: В регионах с закрытыми аэропортами находится около 150 тысяч туристов

В регионах России, где авиасообщение было закрыто до 2 марта из-за ситуации вокруг Украины, находится около 150 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма в "Фейсбуке".

"По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов", — указывается в сообщении.

Большая часть путешественников находится в Крыму и в Краснодарском крае, заметили в ведомстве. Для таких людей организуют наземный транспорт. Вместе с тем Ростуризм попросил российские отели идти навстречу людям, которые не могут попасть домой: "продлять проживание в гостиницах гостям <...> без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы".

Кроме того, сейчас Ростуризм совместно с Минтрансом формирует список людей, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа вследствие временного закрытия аэропортов. Путешественникам советуют поддерживать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.

Ранее Лайф писал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.