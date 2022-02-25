Ростуризм: В регионах с закрытыми аэропортами находится около 150 тысяч туристов
Для тех, кто должен был вылететь домой до 2 марта, организуют рейсы наземным транспортом. Также сейчас формируется список людей, которые не могут попасть в Россию из-за рубежа.
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В регионах России, где авиасообщение было закрыто до 2 марта из-за ситуации вокруг Украины, находится около 150 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма в "Фейсбуке".
"По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов", — указывается в сообщении.
Большая часть путешественников находится в Крыму и в Краснодарском крае, заметили в ведомстве. Для таких людей организуют наземный транспорт. Вместе с тем Ростуризм попросил российские отели идти навстречу людям, которые не могут попасть домой: "продлять проживание в гостиницах гостям <...> без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы".
Кроме того, сейчас Ростуризм совместно с Минтрансом формирует список людей, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа вследствие временного закрытия аэропортов. Путешественникам советуют поддерживать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.
Ранее Лайф писал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.