Глава Горловки Приходько заявил о новых обстрелах со стороны ВСУ

Атака началась в 5:30, украинские силовики выпустили мины калибром от 82 до 152 миллиметров. Кроме того, в ДНР зафиксировано ещё пять обстрелов начиная с 8:20.

Утром 25 февраля украинские силовики начали новые обстрелы Горловки и трёх других населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в телеграм-канале.

"Новый день в Горловке начался в 5:30 утра новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые посёлки. По нам работает весь калибр: 82, 120, 122, 125, 152 [миллиметров]", — написал он.

По словам Приходько, в настоящий момент под огнём находится район Зайцево и посёлок шахты им. Гагарина. Кроме того, согласно данным наблюдательной группы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), зафиксирован обстрел со стороны украинских силовиков в 08:20 по направлению населённых пунктов Талаковка — Куликово. ВСУ выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров.

Также украинские военные выпустили 20 мин калибром 82 миллиметра и сделали 150 выстрелов из БМП-1 в 08:30 по направлению Новосёловка Вторая — Васильевка. В то же время был зафиксирован ещё один обстрел. Восемь мин калибром 82 миллиметра летели по направлению Новгородское — Широкая Балка.