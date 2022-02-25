Глава Горловки Приходько заявил о новых обстрелах со стороны ВСУ
Атака началась в 5:30, украинские силовики выпустили мины калибром от 82 до 152 миллиметров. Кроме того, в ДНР зафиксировано ещё пять обстрелов начиная с 8:20.
Утром 25 февраля украинские силовики начали новые обстрелы Горловки и трёх других населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в телеграм-канале.
"Новый день в Горловке начался в 5:30 утра новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые посёлки. По нам работает весь калибр: 82, 120, 122, 125, 152 [миллиметров]", — написал он.
По словам Приходько, в настоящий момент под огнём находится район Зайцево и посёлок шахты им. Гагарина. Кроме того, согласно данным наблюдательной группы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), зафиксирован обстрел со стороны украинских силовиков в 08:20 по направлению населённых пунктов Талаковка — Куликово. ВСУ выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров.
Также украинские военные выпустили 20 мин калибром 82 миллиметра и сделали 150 выстрелов из БМП-1 в 08:30 по направлению Новосёловка Вторая — Васильевка. В то же время был зафиксирован ещё один обстрел. Восемь мин калибром 82 миллиметра летели по направлению Новгородское — Широкая Балка.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 08:37 — н.п. Водяное — н.п. Саханка, выпущено 12 мин калибром 120 мм; 09:38 — н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка, выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщениях СЦКК ДНР, опубликованных в телеграм-канале.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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