Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
Обложка © Телеграм-канал "Приходько РИК"
Глава населённого пункта не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента. Также нет информации о масштабе разрушений.
Снаряд, запущенный Вооружёнными силами Украины, попал в здание школы в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. По его словам, в результате обстрела погибли двое учителей.
"Улица Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда", — написал глава населённого пункта.
Информации о других пострадавших он не предоставил. Мэр Горловки также не сообщил о масштабе разрушений.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.