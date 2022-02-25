Глава населённого пункта не уточнил, есть ли другие пострадавшие в результате инцидента. Также нет информации о масштабе разрушений.

Снаряд, запущенный Вооружёнными силами Украины, попал в здание школы в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. По его словам, в результате обстрела погибли двое учителей.

"Улица Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда", — написал глава населённого пункта.