Снаряд, запущенный Вооружёнными силами Украины, попал в здание школы в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале .

Приходько уточнил, что в результате обстрела погибли двое учителей. Информации о других пострадавших он не предоставил. Мэр Горловки также не сообщил о масштабе разрушений.