Глава Минобороны Франции Парли: Ни Европа, ни США не хотят воевать с Россией

Европейские страны, так же как и США, не планируют допускать прямого военного столкновения с Россией, ведь наша страна является ядерной державой. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.

"Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня", — сказала она в эфире радио RTL.

В ответ на многократно повторённый вопрос ведущего о том, планирует ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли напомнила, что и у РФ, и у НАТО есть ядерное оружие, и задала встречный вопрос журналисту, хочет ли он ядерной войны.

"Ядерное оружие — это оружие сдерживания, которое не должно быть использовано", — добавила министр.

Для Франции и НАТО, уточнила Парли, приоритет — обеспечение безопасности членов альянса, особенно на восточном фланге, а Украина "не является частью альянса". При этом, по словам министра, Париж "с некоторого времени" обеспечивает поставки оборонного характера в страну, но не объяснила, что именно подразумевает под этим.