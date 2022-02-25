Глава Минобороны Франции Парли: Ни Европа, ни США не хотят воевать с Россией
Министр напомнила, что и РФ, и Североатлантический альянс обладают ядерным оружием, а прямое столкновение сторон многократно повышает угрозу ядерной войны.
Обложка © Сайт Минобороны Франции
Европейские страны, так же как и США, не планируют допускать прямого военного столкновения с Россией, ведь наша страна является ядерной державой. Об этом заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
"Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня", — сказала она в эфире радио RTL.
В ответ на многократно повторённый вопрос ведущего о том, планирует ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли напомнила, что и у РФ, и у НАТО есть ядерное оружие, и задала встречный вопрос журналисту, хочет ли он ядерной войны.
"Ядерное оружие — это оружие сдерживания, которое не должно быть использовано", — добавила министр.
Для Франции и НАТО, уточнила Парли, приоритет — обеспечение безопасности членов альянса, особенно на восточном фланге, а Украина "не является частью альянса". При этом, по словам министра, Париж "с некоторого времени" обеспечивает поставки оборонного характера в страну, но не объяснила, что именно подразумевает под этим.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.