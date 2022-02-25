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25 февраля, 08:07

В России за прошедшие сутки госпитализировали 14 937 человек с ковидом

При этом за тот же период полностью излечилось от болезни 167 310 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 13 139 971.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 14 397 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Отмечается, что этот показатель на 73% больше, чем днём ранее.

За последние 24 часа полностью излечилось от болезни 167 310 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 13 139 971. При этом за всё время в РФ выявили 16 052 028 случаев заболеваний коронавирусом, из которых 123 460 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 349 365 летальных исходов, за день этот показатель увеличился на 787.

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Обложка © Pixabay

Варвара Романова
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