В России за прошедшие сутки госпитализировали 14 937 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 14 397 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Отмечается, что этот показатель на 73% больше, чем днём ранее.

За последние 24 часа полностью излечилось от болезни 167 310 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 13 139 971. При этом за всё время в РФ выявили 16 052 028 случаев заболеваний коронавирусом, из которых 123 460 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 349 365 летальных исходов, за день этот показатель увеличился на 787.