В России за прошедшие сутки госпитализировали 14 937 человек с ковидом
При этом за тот же период полностью излечилось от болезни 167 310 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 13 139 971.
В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 14 397 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Отмечается, что этот показатель на 73% больше, чем днём ранее.
За последние 24 часа полностью излечилось от болезни 167 310 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 13 139 971. При этом за всё время в РФ выявили 16 052 028 случаев заболеваний коронавирусом, из которых 123 460 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 349 365 летальных исходов, за день этот показатель увеличился на 787.
Ранее иммунолог Владимир Болибок оценил вероятность отказа от коронавирусных ограничений в России. Он сообщил, что с учётом выдачи QR-кодов о наличии антител в ближайшее время может выявиться значительное количество людей с иммунитетом, поэтому в масочном режиме и дистанции необходимость отпадёт.
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