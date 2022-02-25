НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 21:15

Эти четыре знака зодиака самые везучие в любви

Где искать идеального спутника жизни, как построить гармоничные отношения? Этими вопросами задаются многие. Ответ на поверхности: найти романтиков помогут советы астропсихолога Галины Кулешовой.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

4-е место — Скорпион

Представители стихии Воды Скорпионы непостоянны и эмоциональны, причём как мужчины, так и женщины. Они легко находят новых пассий и завоёвывают сердца поклонников, романтичны, приковывают внимание окружающих. Безусловно, Скорпионы могут преуспеть в любви, но из-за своей страстности и пылкости им трудно поддерживать стабильные отношения. Рождённые под этим знаком зодиака люди — знатные ревнивцы. В том числе их требовательность часто приводит к разрыву отношений. Именно поэтому Скорпионы не возглавляют топ самых везучих в любви, а занимают четвёртое место.

3-е место — Козерог

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Мужчины-Козероги выносливы, это те люди, кто в трудную минуту всегда подставит плечо. Как мужья они нетипично заботливые — ну просто идеал спутника жизни. Эти представители земной стихии очень трудолюбивы, ответственны и серьёзны, обречены на успех в любви. А вот сказать то же самое о женщинах-Козерогах, увы, не получится. Такие дамы чуть ли не при первой встрече вываливают ухажёру своё видение будущего. Конечно же, мужчин серьёзные намерения новых знакомых отпугивают.

2-е место — Весы

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Весы — яркие представители стихии Воздуха, ими управляет Венера — планета благополучия, красоты и любви. Весы стремятся к гармонии во всём, и их желание достичь равновесия — козырь при построении длительных отношений. Со стороны может показаться, что рождённым под этим знаком зодиака не хватает энергии, но это вовсе не так. Просто Весы очень спокойны, мягки и покладисты.

1-е место — Стрелец

Представители стихии Огня Стрельцы способны завоевать любого. Они похищают сердца других знаков зодиака своим добродушием, искренностью и чувством юмора. Стрельцы — безусловные лидеры этого рейтинга везунчиков, которым фартит в любовных делах. Они в принципе отлично ладят с людьми, пишет Пятый канал.

Адвокаты по разводам раскрыли самые идиотские истории, после которых любой брак покажется идеальным

Адвокаты по разводам раскрыли самые идиотские истории, после которых любой брак покажется идеальным

Эмила Сидорова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1