Эти четыре знака зодиака самые везучие в любви

4-е место — Скорпион

Представители стихии Воды Скорпионы непостоянны и эмоциональны, причём как мужчины, так и женщины. Они легко находят новых пассий и завоёвывают сердца поклонников, романтичны, приковывают внимание окружающих. Безусловно, Скорпионы могут преуспеть в любви, но из-за своей страстности и пылкости им трудно поддерживать стабильные отношения. Рождённые под этим знаком зодиака люди — знатные ревнивцы. В том числе их требовательность часто приводит к разрыву отношений. Именно поэтому Скорпионы не возглавляют топ самых везучих в любви, а занимают четвёртое место.

3-е место — Козерог

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Мужчины-Козероги выносливы, это те люди, кто в трудную минуту всегда подставит плечо. Как мужья они нетипично заботливые — ну просто идеал спутника жизни. Эти представители земной стихии очень трудолюбивы, ответственны и серьёзны, обречены на успех в любви. А вот сказать то же самое о женщинах-Козерогах, увы, не получится. Такие дамы чуть ли не при первой встрече вываливают ухажёру своё видение будущего. Конечно же, мужчин серьёзные намерения новых знакомых отпугивают.

2-е место — Весы

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Весы — яркие представители стихии Воздуха, ими управляет Венера — планета благополучия, красоты и любви. Весы стремятся к гармонии во всём, и их желание достичь равновесия — козырь при построении длительных отношений. Со стороны может показаться, что рождённым под этим знаком зодиака не хватает энергии, но это вовсе не так. Просто Весы очень спокойны, мягки и покладисты.

1-е место — Стрелец