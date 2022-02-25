Эти четыре знака зодиака самые везучие в любви
Где искать идеального спутника жизни, как построить гармоничные отношения? Этими вопросами задаются многие. Ответ на поверхности: найти романтиков помогут советы астропсихолога Галины Кулешовой.
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4-е место — Скорпион
Представители стихии Воды Скорпионы непостоянны и эмоциональны, причём как мужчины, так и женщины. Они легко находят новых пассий и завоёвывают сердца поклонников, романтичны, приковывают внимание окружающих. Безусловно, Скорпионы могут преуспеть в любви, но из-за своей страстности и пылкости им трудно поддерживать стабильные отношения. Рождённые под этим знаком зодиака люди — знатные ревнивцы. В том числе их требовательность часто приводит к разрыву отношений. Именно поэтому Скорпионы не возглавляют топ самых везучих в любви, а занимают четвёртое место.
3-е место — Козерог
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Мужчины-Козероги выносливы, это те люди, кто в трудную минуту всегда подставит плечо. Как мужья они нетипично заботливые — ну просто идеал спутника жизни. Эти представители земной стихии очень трудолюбивы, ответственны и серьёзны, обречены на успех в любви. А вот сказать то же самое о женщинах-Козерогах, увы, не получится. Такие дамы чуть ли не при первой встрече вываливают ухажёру своё видение будущего. Конечно же, мужчин серьёзные намерения новых знакомых отпугивают.
2-е место — Весы
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Весы — яркие представители стихии Воздуха, ими управляет Венера — планета благополучия, красоты и любви. Весы стремятся к гармонии во всём, и их желание достичь равновесия — козырь при построении длительных отношений. Со стороны может показаться, что рождённым под этим знаком зодиака не хватает энергии, но это вовсе не так. Просто Весы очень спокойны, мягки и покладисты.
1-е место — Стрелец
Представители стихии Огня Стрельцы способны завоевать любого. Они похищают сердца других знаков зодиака своим добродушием, искренностью и чувством юмора. Стрельцы — безусловные лидеры этого рейтинга везунчиков, которым фартит в любовных делах. Они в принципе отлично ладят с людьми, пишет Пятый канал.
WOW-news
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