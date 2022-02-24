Операторы служб спасения рассказали о самых ужасных звонках, которые помнят спустя десятилетия

"Вы правда заботитесь...?"

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"Для меня звонки от людей, которые собираются покончить с собой, — худшие. Большинство просто хочет с кем-то поговорить и попросить о помощи. Но есть другие: они хотят, чтобы службы спасения нашли их раньше, чем друзья и члены семьи. Тогда ты просто разговариваешь с ними так долго, сколько сможешь, чтобы спасатели успели их откачать. Но это не всегда срабатывает. Но худшее — звонки от людей, которые нашли своих близких. Самый грустный был от женщины, которая остановилась посреди звонка и спросила меня: "Вы правда заботитесь о людях, которые вам звонят?" Сложно передать её тон, но это было действительно грустно", — рассказал пользователь Reddit с ником Hopeful_Most.

"Пёс был его лучшим другом"

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"Я работал оператором всего несколько месяцев, но до сих пор помню один звонок от бездомного, который рассказал, что кто-то застрелил его собаку. В беседе он упомянул, что этот пёс был его лучшим другом. А что самое ужасное в этом всём, что в тот момент, пока мы с ним разговаривали, мне поступило ещё несколько звонков. Поэтому вместо того, чтобы помочь ему пережить горе, мне пришлось быстро закончить разговор и продолжить принимать другие обращения. Это меня по-настоящему ранило", — thankmybrother.

"Пришлось взять выходной"

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"Однажды мне позвонил мужчина, когда его сын был при смерти из-за аварии на мотоцикле. Он попросил меня объяснить, как работает видеосвязь, чтобы его мать, которая на тот момент была в Ираке, могла попрощаться с сыном. Пришлось взять выходной на остаток дня", — Enshaednn.

"Она вдруг замолчала"

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"Моя сестра раньше работала оператором. Она сказала, что хуже всего было слышать по телефону, как кто-то умирает. Однажды во время её смены произошла автомобильная авария, и женщина, которая получила серьёзные травмы, сама позвонила в службу спасения. Сестра пыталась разговаривать с ней как можно дольше, пока не приедет скорая помощь, но потом та вдруг замолчала. Позже стало известно, что она погибла на месте аварии", — udurebane.

"Звонок в День святого Валентина"

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