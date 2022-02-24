Люди рассказали, о чём узнали слишком поздно, и эти советы сделают вашу жизнь лучше

Признавайте свои ошибки

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"Было тяжело научиться извиняться, когда это действительно твоя вина, и не извиняться, когда ты ни при чём", — OneSalientOversight. "Я бы сформулировала по-другому — нужно научиться признавать свои ошибки и то, что ты вообще можешь ошибаться. В большинстве ситуаций такой подход помогает разрешать все конфликты намного быстрее и проще. Вас начнут уважать, а контролировать жизнь станет намного легче. А если вы будете отмалчиваться, это будет только вызывать беспокойство и затягивать поиск решения", — SquidgeSquadge. "Иногда ты можешь быть неправ. Некоторые проживают жизнь, так этого и не осознав", — FairlyUnoriginal.

Научитесь управлять деньгами

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"Меня воспитывали в жутком страхе перед долгами. Я всегда был "ответственным", жил по средствам и платил наличными. Я окончил колледж и аспирантуру, работая и занимая деньги у родственников. После того как начал свою карьеру, я накопил приличную сумму денег на 20-процентный первоначальный взнос за дом и... не смог оформить ипотеку. Для банков меня просто не существовало. Мои родители научили меня, как избежать долгов, а как получить кредит — нет. Мне пришлось ещё долго пользоваться только кредитной картой и ежемесячно возмещать расходы по ней", — ButterPuppets. "Совсем недавно я смогла впервые за семь лет добиться хорошей кредитной истории. Я уверена, финансовую грамотность должны преподавать в школе", — princesskuki.

Осознайте, насколько ценны ваши друзья

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"В точку! Не могу представить, что бы я делал без своих друзей", — -am-i-a-b***le-. "Всё правда. Когда-то на "Реддите" я прочитал одну фразу, которая идеально здесь подойдёт: "Хороший друг найдёт в себе силы говорить неприятную правду в лицо, но за спиной будет говорить про вас только хорошее", — alexschubs.

Никто не застрахован от автоаварий

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"Не представляете, насколько это жизненно. За последние три месяца я пережил две автоаварии, благо без травм. Ездите осторожно и помните, что, если по правилам у вас приоритет, это не значит, что вам дадут проехать. Обратите внимание, всегда нужно смотреть по сторонам и помнить, что иногда отказаться от своего приоритета на дороге — единственный способ избежать несчастного случая", — a-tea-with-cervidae.

Мир несправедлив

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