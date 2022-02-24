13 вещей, которые нельзя позволять себе ни за что и никогда

1. Лгать себе

Вы можете обмануть себя, почувствовав облегчение на короткий срок. Но морок самообмана быстро рассеется, и вам всё равно придётся столкнуться с неприятными последствиями. Отказываетесь от работы мечты, пытаетесь думать, что отношения для вас не важны? Задайте себе важные вопросы и честно ответьте на них, не боясь взглянуть в лицо правде. И тогда спустя время вам не придётся жалеть об упущенных возможностях.

2. Говорить "Я не могу" перед лицом трудностей

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Не позволяйте страху главенствовать над вашей жизнью. Вместо того чтобы сказать "Я не могу", взгляните на ситуацию под другим углом и дайте себе шанс, произнеся "Почему бы и нет?".

3. Не иметь целей

Если вы плывёте по жизни, не имея целей и не зная, чем хотите заниматься в будущем, — вы не цените время, отведённое вам на этой земле. Цели наполняют жизнь смыслом. И сейчас идеальный момент спросить себя, каким вы видите собственное будущее, кем хотите стать, что для вас значит идеальная жизнь?

4. Зависеть от любви и внимания других людей

Если вам постоянно нужны чужие одобрение, любовь и внимание и вам скучно наедине с собой, значит, пора что-то менять. Как только вы останетесь без окружения, вы станете беспомощны. Научитесь быть самодостаточным и наслаждаться своим собственным обществом.

5. Зацикливаться на вещах или словах других людей

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Постарайтесь относиться ко всему, что видите и слышите, со здравой долей критики. Посты друзей в соцсетях, чужие советы — не стоит принимать за истину всё, что поступает извне.

6. Заморачиваться из-за своих ошибок

Есть большая разница между тем, чтобы учиться на ошибках и зацикливаться на них. Совершать проколы — это нормально, важно то, как вы к ним относитесь. Простите себя за оплошности, которые уже произошли, учитесь на них, но не позволяйте им подрывать вашу веру в себя.

7. Тратить то, чего у вас нет

Не тратьте деньги на сиюминутные желания, если вы ещё не заработали достаточно. Будьте разумны: ведите журнал расходов, оценивая, сколько сбережений у вас осталось после оплаты счетов, продуктов питания и других трат. Откладывайте часть вашей зарплаты каждый месяц — пусть даже это будет маленькая сумма, но со временем эти накопления смогут вас выручить.

8. Думать, что надолго задержитесь на текущей работе

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Никогда нельзя быть уверенным наверняка, на сколько вы задержитесь на данном рабочем месте и как изменится экономическая ситуация. Поэтому попробуйте оставлять немного денег с каждой получки, чтобы, если что, вы смогли оплатить все свои счета и покрыть расходы в течение хотя бы трёх месяцев.

9. Не жить согласно своим моральным принципам

Воспитайте в себе моральные ориентиры и следуйте им. Они помогут вам в принятии решений, кризисных ситуациях и простом общении.

10. Пренебрегать своим здоровьем

Вы всегда должны стремиться быть настолько здоровыми, насколько это возможно: физически, умственно и эмоционально. Не стесняйтесь проходить ежегодные осмотры у своего врача или посещать терапевта, если подозреваете, что что-то не так.

11. Забывать о тех, кто помогал вам, когда дела шли плохо

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"Друг познаётся в беде" — не стоит забывать об этой простой истине. Сделайте всё, чтобы не потерять людей, которые не отвернулись от вас в тяжёлые моменты, и отвечайте взаимностью на помощь и поддержку.

12. Относиться к себе слишком серьёзно

Умейте посмеяться над собой и над ситуацией, ведь чувство юмора помогает пережить даже самые тёмные времена.

13. Обвинять других в своих проблемах

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