13 вещей, которые нельзя позволять себе ни за что и никогда
Эти распространённые промахи многие совершают изо дня в день, ухудшая качество собственной жизни. Лжёте себе, забываете о тех, кто помог в трудную минуту? Значит, пора что-то менять.
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1. Лгать себе
Вы можете обмануть себя, почувствовав облегчение на короткий срок. Но морок самообмана быстро рассеется, и вам всё равно придётся столкнуться с неприятными последствиями. Отказываетесь от работы мечты, пытаетесь думать, что отношения для вас не важны? Задайте себе важные вопросы и честно ответьте на них, не боясь взглянуть в лицо правде. И тогда спустя время вам не придётся жалеть об упущенных возможностях.
2. Говорить "Я не могу" перед лицом трудностей
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Не позволяйте страху главенствовать над вашей жизнью. Вместо того чтобы сказать "Я не могу", взгляните на ситуацию под другим углом и дайте себе шанс, произнеся "Почему бы и нет?".
3. Не иметь целей
Если вы плывёте по жизни, не имея целей и не зная, чем хотите заниматься в будущем, — вы не цените время, отведённое вам на этой земле. Цели наполняют жизнь смыслом. И сейчас идеальный момент спросить себя, каким вы видите собственное будущее, кем хотите стать, что для вас значит идеальная жизнь?
4. Зависеть от любви и внимания других людей
Если вам постоянно нужны чужие одобрение, любовь и внимание и вам скучно наедине с собой, значит, пора что-то менять. Как только вы останетесь без окружения, вы станете беспомощны. Научитесь быть самодостаточным и наслаждаться своим собственным обществом.
5. Зацикливаться на вещах или словах других людей
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Постарайтесь относиться ко всему, что видите и слышите, со здравой долей критики. Посты друзей в соцсетях, чужие советы — не стоит принимать за истину всё, что поступает извне.
6. Заморачиваться из-за своих ошибок
Есть большая разница между тем, чтобы учиться на ошибках и зацикливаться на них. Совершать проколы — это нормально, важно то, как вы к ним относитесь. Простите себя за оплошности, которые уже произошли, учитесь на них, но не позволяйте им подрывать вашу веру в себя.
7. Тратить то, чего у вас нет
Не тратьте деньги на сиюминутные желания, если вы ещё не заработали достаточно. Будьте разумны: ведите журнал расходов, оценивая, сколько сбережений у вас осталось после оплаты счетов, продуктов питания и других трат. Откладывайте часть вашей зарплаты каждый месяц — пусть даже это будет маленькая сумма, но со временем эти накопления смогут вас выручить.
8. Думать, что надолго задержитесь на текущей работе
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Никогда нельзя быть уверенным наверняка, на сколько вы задержитесь на данном рабочем месте и как изменится экономическая ситуация. Поэтому попробуйте оставлять немного денег с каждой получки, чтобы, если что, вы смогли оплатить все свои счета и покрыть расходы в течение хотя бы трёх месяцев.
9. Не жить согласно своим моральным принципам
Воспитайте в себе моральные ориентиры и следуйте им. Они помогут вам в принятии решений, кризисных ситуациях и простом общении.
10. Пренебрегать своим здоровьем
Вы всегда должны стремиться быть настолько здоровыми, насколько это возможно: физически, умственно и эмоционально. Не стесняйтесь проходить ежегодные осмотры у своего врача или посещать терапевта, если подозреваете, что что-то не так.
11. Забывать о тех, кто помогал вам, когда дела шли плохо
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"Друг познаётся в беде" — не стоит забывать об этой простой истине. Сделайте всё, чтобы не потерять людей, которые не отвернулись от вас в тяжёлые моменты, и отвечайте взаимностью на помощь и поддержку.
12. Относиться к себе слишком серьёзно
Умейте посмеяться над собой и над ситуацией, ведь чувство юмора помогает пережить даже самые тёмные времена.
13. Обвинять других в своих проблемах
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Несите полную ответственность за свои мысли, действия, желания и слова. Никто не властен заставить вас что-либо делать. Контролируйте чувства и реакции и отвечайте за последствия, пишет indy100.