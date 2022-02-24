Эти имена носят женщины, рискующие остаться без копейки в кармане

Имена влияют на жизнь своих обладателей, причём в большинстве аспектов. Так, они не только определяют черты характера и дальнейший путь, но и то, насколько человек будет беден или богат. Список женских имён, у носительниц которых финансы могут петь романсы, составил мастер оккультных наук, астролог и экстрасенс Андрей Харрис.

Алина

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Алина в переводе с латинского — "другая", "чужая". Если же считать, что корни берут начало в древнегерманском имени Адела, то переводится имя Алина как "благородная", "великодушная", "величественная". Алины не стремятся к богатству, считая деньги низменным проявлением успеха. Цель у них великая и вовсе не завязана на материальном благосостоянии.

Анастасия

С греческого Анастасия переводится как "возрождение", "возвращение к жизни". В России это имя очень популярно. Видимо, не все знают, что своим обладательницам оно не сулит красивой жизни. С финансами у Насть всё не очень хорошо.

Ангелина

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Имя греческого происхождения Ангелина будет негативно влиять на тех его обладательниц, кто не нацелен на получение денег. Ангелин больше интересует духовный мир, чем быт и карьера, ведь в переводе это имя означает "ангел", "вестница".

Инна

Латинское имя Инна переводится как "бурный поток", "плавающая", вот только в деньгах его обладательницы явно не будут купаться. Имя сильное энергетически, но, увы, это никак не поможет Иннам стать миллионершами.

Наталья

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Имя Наталья связано с христианской верой, в переводе — "благословенная", "родная". Деньги легко приходят к Натальям, но так же быстро ускользают из их кошельков. Наташам стоит отказаться от идеи разбогатеть, ведь с этим именем везения в финансовой сфере не видать.

София