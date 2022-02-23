10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира

"Вид из уборной в одном из отелей Сингапура", — hotniX_.

Фото © Reddit / hotniX_

"В туалете океанариума, в котором я недавно был, вместо зеркал — фрагмент аквариума с настоящими рыбами", — KempGriffeyJr4024.

Фото © Reddit / KempGriffeyJr4024

"Серьёзно, в Исландии даже вид из туалета потрясающий", — JoshRushing.

Фото © Reddit / JoshRushing

"Этот бар использовал старые кассеты вместо плитки в уборной", — Owlaholic.

Фото © Reddit / Owlaholic

"Кто решил, что сделать такой пол в туалете ресторана — хорошая идея?" — FLCL08.

Фото © Reddit / FLCL08

"В этом туалете над раковинами зеркала в форме стёкол солнцезащитных очков", — nerosangbruh.

Фото © Reddit / nerosangbruh

"В ресторане, в который я недавно ходил, был, так сказать, рояль в кустах", — Highflyer577.

Фото © Reddit / Highflyer577

"Один из самых впечатляющих фонов для уборной, что я видел", — clemenslucas.

Фото © Reddit / clemenslucas

"Только посмотрите, какой вид открывался из уборной в круизе, в котором я был пару недель назад", — whale_sauce.

Фото © Reddit / whale_sauce

"Писсуар и стену, к которой он прислоняется, превратили в произведение искусства", — nate6259.