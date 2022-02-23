10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира
Казалось бы, уборная — далеко не главное место в заведениях. Однако стоит дизайнерам немного намудрить, и посетители вспоминают туалеты ещё долго. Собрали 10 самых чудных уборных.
"Вид из уборной в одном из отелей Сингапура", — hotniX_.
Фото © Reddit / hotniX_
"В туалете океанариума, в котором я недавно был, вместо зеркал — фрагмент аквариума с настоящими рыбами", — KempGriffeyJr4024.
Фото © Reddit / KempGriffeyJr4024
"Серьёзно, в Исландии даже вид из туалета потрясающий", — JoshRushing.
Фото © Reddit / JoshRushing
"Этот бар использовал старые кассеты вместо плитки в уборной", — Owlaholic.
Фото © Reddit / Owlaholic
"Кто решил, что сделать такой пол в туалете ресторана — хорошая идея?" — FLCL08.
Фото © Reddit / FLCL08
"В этом туалете над раковинами зеркала в форме стёкол солнцезащитных очков", — nerosangbruh.
Фото © Reddit / nerosangbruh
"В ресторане, в который я недавно ходил, был, так сказать, рояль в кустах", — Highflyer577.
Фото © Reddit / Highflyer577
"Один из самых впечатляющих фонов для уборной, что я видел", — clemenslucas.
Фото © Reddit / clemenslucas
"Только посмотрите, какой вид открывался из уборной в круизе, в котором я был пару недель назад", — whale_sauce.
Фото © Reddit / whale_sauce
"Писсуар и стену, к которой он прислоняется, превратили в произведение искусства", — nate6259.
Фото © Reddit / nate6259
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / whale_sauce, nate6259