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Опубликовано 23 февраля 2022, 11:00
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10 фотографий из самых странных и впечатляющих туалетов со всего мира

Казалось бы, уборная — далеко не главное место в заведениях. Однако стоит дизайнерам немного намудрить, и посетители вспоминают туалеты ещё долго. Собрали 10 самых чудных уборных.

"Вид из уборной в одном из отелей Сингапура", — hotniX_.

Фото © Reddit / hotniX_

Фото © Reddit / hotniX_

"В туалете океанариума, в котором я недавно был, вместо зеркал — фрагмент аквариума с настоящими рыбами", — KempGriffeyJr4024.

Фото © Reddit / KempGriffeyJr4024

Фото © Reddit / KempGriffeyJr4024

"Серьёзно, в Исландии даже вид из туалета потрясающий", — JoshRushing.

Фото © Reddit / JoshRushing

Фото © Reddit / JoshRushing

"Этот бар использовал старые кассеты вместо плитки в уборной", — Owlaholic.

Фото © Reddit / Owlaholic

Фото © Reddit / Owlaholic

"Кто решил, что сделать такой пол в туалете ресторана — хорошая идея?" FLCL08.

Фото © Reddit / FLCL08

Фото © Reddit / FLCL08

"В этом туалете над раковинами зеркала в форме стёкол солнцезащитных очков", — nerosangbruh.

Фото © Reddit / nerosangbruh

Фото © Reddit / nerosangbruh

"В ресторане, в который я недавно ходил, был, так сказать, рояль в кустах", — Highflyer577.

Фото © Reddit / Highflyer577

Фото © Reddit / Highflyer577

"Один из самых впечатляющих фонов для уборной, что я видел", — clemenslucas.

Фото © Reddit / clemenslucas

Фото © Reddit / clemenslucas

"Только посмотрите, какой вид открывался из уборной в круизе, в котором я был пару недель назад", — whale_sauce.

Фото © Reddit / whale_sauce

Фото © Reddit / whale_sauce

"Писсуар и стену, к которой он прислоняется, превратили в произведение искусства", — nate6259.

Фото © Reddit / nate6259

Фото © Reddit / nate6259

15 странных теней, которые открыли портал в другой мир, и развидеть это будет невозможно
15 странных теней, которые открыли портал в другой мир, и развидеть это будет невозможно
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Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / whale_sauce, nate6259

Сергей Трофимов
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