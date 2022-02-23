Эти три имени носят мужчины, которые всегда бросают жён

Астрологи считают, что можно легко узнать характер человека, если вы знаете его имя. Ведь именно имена таят в себе истинное предназначение, с которым мы пришли в этот мир. Они даже могут подсказать, как люди будут строить семейную жизнь. Так, имена некоторых мужчин обладают особой энергетикой. Астролог Артемий Никара назвал топ-3 мужских имён, обладатели которых меняют избранниц как перчатки, не единожды связывая себя брачными узами.

Лев

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Имя греческого происхождения Лев в старину давали новорождённым, чтобы наделить некой сверхсилой. Обладатели этого имени — статные мужчины, манят женщин своей красотой. Львам несказанно льстит внимание противоположного пола, однако своим любимым они не изменяют. Но не обольщайтесь: может, Лев и не пойдёт налево, но брак у него будет не один. Причём такой мужчина — известный собственник, он продолжит поддерживать отношения с бывшей супругой, чем будет выводить из себя нынешнюю.

Пётр

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Имя Пётр с древнегреческого языка переводится как "скала", "камень". Для носителей этого имени очень важен секс, их сексуальная энергия безгранична. Петры готовы экспериментировать в постели и пребывают в вечном поиске острых ощущений. Если супруга к интимным сюрпризам не готова, мужчины с этим именем с лёгкостью изменят, закрутят роман на стороне. Что интересно, Петрам важен семейный статус, поэтому после развода одинокими им быть недолго.

Тимофей

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