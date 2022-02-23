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23 февраля, 06:30

Эти люди случайно слились с обстановкой, и вот 10 фото идеально подобранного "камуфляжа"

Не всегда камуфляжный костюм поможет по-настоящему классно замаскироваться. Иногда лучше положиться на случай, и герои подборки ниже поняли это, испытав на собственной шкуре.

"Видите здесь девушку? Вот и я нет", — AlcoholicUnclePete.

Фото © Reddit / AlcoholicUnclePete

Фото © Reddit / AlcoholicUnclePete

"Так и вижу заголовки: "Ноги мужчины зажевало в эскалаторе!" Br135han.

Фото © Reddit / Br135han

Фото © Reddit / Br135han

"А вы точно пучок?" KsBidul.

Фото © Reddit / KsBidul

Фото © Reddit / KsBidul

"Ем пасту прямо с рубашки", — lrossp.

Фото © Reddit / lrossp

Фото © Reddit / lrossp

"Пришли с дочерью в кафе, а тут тарелки идеально подходят под её футболку", — TheGunt123.

Фото © Reddit / TheGunt123

Фото © Reddit / TheGunt123

"Мой носок идеально подошёл к стене в примерочной", — Clustershot.

Фото © Reddit / Clustershot

Фото © Reddit / Clustershot

"Передавала мужу ручку, а он меня фоткать начал. Теперь понятно", — kitschier.

Фото © Reddit / kitschier

Фото © Reddit / kitschier

"В "Тиндере" наткнулся на девушку, которая слилась с полом", — Johnnywickky.

Фото © Reddit / Johnnywickky

Фото © Reddit / Johnnywickky

"Слилась с креслом в квартире, которую мы сняли на время отпуска", — EmeraldOwl11.

Фото © Reddit / EmeraldOwl11

Фото © Reddit / EmeraldOwl11

"Моя маска высохла неравномерно, и теперь я в камуфляже с ног до головы", — Monsteradeliciosous.

Фото © Reddit / Monsteradeliciosous

Фото © Reddit / Monsteradeliciosous

15 случайных фото, на которых предметы настолько идеально вписались в обстановку, что их не видно

15 случайных фото, на которых предметы настолько идеально вписались в обстановку, что их не видно

Обложка © Reddit / TheGunt123, Johnnywickky

Сергей Трофимов

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