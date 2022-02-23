Эти люди случайно слились с обстановкой, и вот 10 фото идеально подобранного "камуфляжа"
Не всегда камуфляжный костюм поможет по-настоящему классно замаскироваться. Иногда лучше положиться на случай, и герои подборки ниже поняли это, испытав на собственной шкуре.
"Видите здесь девушку? Вот и я нет", — AlcoholicUnclePete.
Фото © Reddit / AlcoholicUnclePete
"Так и вижу заголовки: "Ноги мужчины зажевало в эскалаторе!" — Br135han.
Фото © Reddit / Br135han
"А вы точно пучок?" — KsBidul.
Фото © Reddit / KsBidul
"Ем пасту прямо с рубашки", — lrossp.
Фото © Reddit / lrossp
"Пришли с дочерью в кафе, а тут тарелки идеально подходят под её футболку", — TheGunt123.
Фото © Reddit / TheGunt123
"Мой носок идеально подошёл к стене в примерочной", — Clustershot.
Фото © Reddit / Clustershot
"Передавала мужу ручку, а он меня фоткать начал. Теперь понятно", — kitschier.
Фото © Reddit / kitschier
"В "Тиндере" наткнулся на девушку, которая слилась с полом", — Johnnywickky.
Фото © Reddit / Johnnywickky
"Слилась с креслом в квартире, которую мы сняли на время отпуска", — EmeraldOwl11.
Фото © Reddit / EmeraldOwl11
"Моя маска высохла неравномерно, и теперь я в камуфляже с ног до головы", — Monsteradeliciosous.
Фото © Reddit / Monsteradeliciosous
Обложка © Reddit / TheGunt123, Johnnywickky