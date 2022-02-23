Эти люди случайно слились с обстановкой, и вот 10 фото идеально подобранного "камуфляжа"

"Так и вижу заголовки: "Ноги мужчины зажевало в эскалаторе!" — Br135han .

"Пришли с дочерью в кафе, а тут тарелки идеально подходят под её футболку", — TheGunt123 .

"В "Тиндере" наткнулся на девушку, которая слилась с полом", — Johnnywickky .

"Слилась с креслом в квартире, которую мы сняли на время отпуска", — EmeraldOwl11 .

"Моя маска высохла неравномерно, и теперь я в камуфляже с ног до головы", — Monsteradeliciosous.