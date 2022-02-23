5 представителей шоу-бизнеса, которые служили в армии, хоть в это и невозможно поверить

Валентин Юдашкин

Модельер Валентин Юдашкин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / vyudashkin

Армейская история Валентина Юдашкина началась ещё задолго до того, как в нулевых он разрабатывал форму для военнослужащих. Доказывать это пришлось после того, как его проект раскритиковали в пух и прах, отмечая, что Валентин не понимает потребностей простых военных, ведь сам никогда не служил. Оказалось, модельер служил в период с 1982 по 1984 год. Известен даже номер войсковой части — 7355.

Валерий Сюткин

Валерий Сюткин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / syutkin_valeriy

Стиляга из Москвы, как это ни странно, тоже служил в советских войсках. С 1976 по 1978 год молодой человек отдавал долг родине в Военно-воздушных силах СССР. Валерия Сюткина занесло на Дальний Восток — там он работал авиамехаником. Но даже тогда музыка из его жизни никуда не делась: в свободное время певец играл в ансамбле "Полёт".

Сергей Зверев

Сергей Зверев. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / zverevsuperstar

Несмотря на эксцентричный образ, Сергей Зверев всегда гордился своей армейской историей и считает 23 Февраля своим праздником. Служила "звезда в шоке" в 80-х годах в войсках ПВО в Польше. За два года Сергей дослужился до звания сержанта. Как шутил артист, было нелегко, зато форма шла. А любовь к фуражкам у модника осталась до сих пор.

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / mumiytroll

Будущий солист легендарной группы "Мумий Тролль" попал в ряды ВВС Краснознамённого Тихоокеанского флота в 18 лет. Илья Лагутенко 2 года служил на секретном полигоне Военно-морского флота. Там не было ни врачей, ни нормальной кухни, ребятам приходилось готовить себе самим. Но, несмотря на это, артист ничуть не жалеет о том времени, ведь такого "экзотического" опыта ему не обеспечит ни один организатор концертов.

Сергей Глушко (Тарзан)

Сергей Глушко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tarzan___official