5 представителей шоу-бизнеса, которые служили в армии, хоть в это и невозможно поверить
Большинство артистов мы видим в костюмах с иголочки и с идеальными укладками. Сложно представить их в антураже казармы. Подборка российских знаменитостей к 23 Февраля, неожиданно служивших в армии.
Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / vyudashkin
Армейская история Валентина Юдашкина началась ещё задолго до того, как в нулевых он разрабатывал форму для военнослужащих. Доказывать это пришлось после того, как его проект раскритиковали в пух и прах, отмечая, что Валентин не понимает потребностей простых военных, ведь сам никогда не служил. Оказалось, модельер служил в период с 1982 по 1984 год. Известен даже номер войсковой части — 7355.
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / syutkin_valeriy
Стиляга из Москвы, как это ни странно, тоже служил в советских войсках. С 1976 по 1978 год молодой человек отдавал долг родине в Военно-воздушных силах СССР. Валерия Сюткина занесло на Дальний Восток — там он работал авиамехаником. Но даже тогда музыка из его жизни никуда не делась: в свободное время певец играл в ансамбле "Полёт".
Сергей Зверев
Сергей Зверев. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / zverevsuperstar
Несмотря на эксцентричный образ, Сергей Зверев всегда гордился своей армейской историей и считает 23 Февраля своим праздником. Служила "звезда в шоке" в 80-х годах в войсках ПВО в Польше. За два года Сергей дослужился до звания сержанта. Как шутил артист, было нелегко, зато форма шла. А любовь к фуражкам у модника осталась до сих пор.
Илья Лагутенко
Илья Лагутенко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / mumiytroll
Будущий солист легендарной группы "Мумий Тролль" попал в ряды ВВС Краснознамённого Тихоокеанского флота в 18 лет. Илья Лагутенко 2 года служил на секретном полигоне Военно-морского флота. Там не было ни врачей, ни нормальной кухни, ребятам приходилось готовить себе самим. Но, несмотря на это, артист ничуть не жалеет о том времени, ведь такого "экзотического" опыта ему не обеспечит ни один организатор концертов.
Сергей Глушко (Тарзан)
Сергей Глушко. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tarzan___official
Прежде чем захватить российский стриптиз и стать для всех Тарзаном, Сергей Глушко окончил Петербургскую военно-космическую академию Можайского. После учёбы три года служил на космодроме Плесецк в качестве инженера. Сергей выбрал такой путь неслучайно — пошёл по стопам отца, который когда-то служил на том же самом объекте.
WOW-news
© Instagram / zverevsuperstar, vyudashkin