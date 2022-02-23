Перспективные и неженатые: 14 самых завидных холостяков России, от одного взгляда которых трепещет сердце

Хоккеист Кирилл Капризов

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" хоккеист Кирилл Капризов. Фото © instagram.com/kirillkaprizov

Российскому нападающему "Миннесоты Уайлд" хоккеисту Кириллу Капризову 24 года. В НХЛ спортсмен дебютировал в январе 2021-го и уже успел влюбить в себя американцев. В "Инстаграме" парень делится снимками с друзьями и собачками, иногда постит фото с отдыха. А вот есть ли у Капризова девушка, непонятно. Прошлым летом новой "русской ракете" приписывали роман со Стешей Маликовой.

Филипп и Лука Адоньевы

Лука и Филипп Адоньевы. Фото © instagram.com/luka.adonyev

Филипп (23 года) и Лука (21 год) Адоньевы — сыновья предпринимателя Сергея Адоньева. Состояние бизнесмена журнал Forbes оценивает в $550 миллионов. Подписчиков в "Инстаграме" у братьев Адоньевых немного, чего не скажешь о деньгах. Так что смело ставьте лайки и шлите огонёчки в комментарии — вдруг вас заметят?

Филипп Адоньев. Фото © instagram.com/adonyev

Филипп и Лука, судя по соцсетям, не обременены заботами и живут свою лучшую жизнь. Тусят с Билли Айлиш, Шер, зависают на яхтах и закатывают — нет, не истерики, чего тут истерить, — крутые вечеринки.

Лука Адоньев. Фото © instagram.com/luka.adonyev

Илья Макаров

Стендап-комик Илья Макаров. Фото © instagram.com/ilia._.makarov

Суперзвезда стендапа 30-летний Илья Макаров любит рыбалку, джаз и свою BMW X5. В "Инстаграме" за жизнью комика следит 751 тысяча подписчиков, и посмотреть есть на что. Одна борода Ильи чего стоит! Мечты Макарова о семье и детях пока не осуществились, так что шанс есть у каждой.

Григорий Бирюлин

Григорий Бирюлин. Фото © facebook.com/grisha.biruylin

Сын основателя сети бытовой техники "Технопарк" Максима Бирюлина в свои 24 года является топ-менеджером Bork. Молодой человек с пяти лет гонял на горных лыжах, занимался рафтингом. Поступив на факультет международных отношений МГИМО, Бирюлин-младший вскоре бросил учёбу и ушёл служить в морфлот. Позднее совершенствовал познания в английском в Сан-Франциско, открыл банный комплекс в Красной Поляне, а теперь метит в совет директоров Bork.

Якопо Тисси

Премьер Большого театра Якопо Тисси. Фото © instagram.com/jacopotissi

Танцовщику Якопо Тисси 27 лет. Родился он в городе Ландриано на севере Италии. Работал в Венском государственном балете и миланском театре Ла Скала, в труппу Большого театра был принят в 2017-м. С недавних пор Тисси — премьер Большого.

Анар Халилов

Актёр театра и кино Анар Халилов. Фото © Kinopoisk

27-летний актёр Анар Халилов — звезда российского сериала в жанре фэнтези "Этерна". Снимался в сериалах "Берёзка" и "Серебряный бор". Этот участник рейтинга умеет ходить на руках и утверждает, что отношения ему не нужны — Халилов грезит о большой актёрской карьере.

Никита Расковалов

Никита Расковалов. Фото © facebook.com/Nikita Raskovalov

27-летний Никита Расковалов — сын бизнесмена-девелопера Вадима Расковалова — фанат большого тенниса и пинг-понга, профессионально занимался горными лыжами. Парень учился в Вестминстерском университете, а сейчас увлечён сферой блокчейна и криптовалют. Завсегдатай спортзала, сам Никита называет себя ЗОЖ-фриком.

Павел Королёв

Павел Королёв (справа) с отцом Андреем Королёвым и Илоном Маском. Фото © facebook.com/Андрей Королев

24-летний Павел Королёв — правнук отца советской космонавтики Сергея Королёва. Молодой человек живёт в Лондоне, за плечами у него бакалавриат по экономике Уорикского университета и степень магистра компьютерных технологий — защита проходила в Университетском колледже Лондона. Королёв-младший может похвастать знакомством с Илоном Маском — осенью 2021-го основатель SpaceX провёл Павлу и его отцу Андрею экскурсию по заводу компании и показал, как собирают Crew Dragon.

Вадим Розенштейн

Вадим Розенштейн. Фото © roscongress.org

31-летний Вадим Розенштейн — глава международного холдинга WR Group. Учился в Институте менеджмента в швейцарском Санкт-Галлене. Группу компаний, которая занимается логистикой, таможенным оформлением и сертификацией оборудования, экспортируемого в РФ, основал в 2014-м. Пока Вадим буквально женат на работе, но наверняка всё может поменяться, когда он встретит ту самую.

Александр Радаев

Историк Александр Радаев. Фото © easteast.world

Специалист по антропологии на североамериканском континенте, историк Александр Радаев пишет докторскую диссертацию, посещает закрытые театральные премьеры, встретить его можно и на вечеринках. Александру 31 год, живёт он в эстетической парадигме 18-го века, по крайней мере, старается. А ещё ведёт телеграм-канал "Парнасский пересмешник".

Иван Пузин

Иван Пузин. Фото © facebook.com/Ivan Puzin

К своим 24 годам племянник академика Сергея Никифоровича Пузина Иван Пузин защитил диссертацию в МГИМО, устроился на работу в девелоперскую компанию и пытается ворваться в отечественный шоубиз. В детстве парень солировал в "Непоседах", выступал с поп-королём Филиппом Киркоровым, певцом Сергеем Лазаревым и группой "Серебро".

Роман Ковалишин

Роман Ковалишин. Фото © instagram.com/roman_kovalishin_ / фотограф Андрей Настасенко

40-летний декоратор и флорист Роман Ковалишин известен не только оформлением светских мероприятий. Роман занимался секс-просветом и устраивал кинки-вечеринки. От прошлых отношений у него есть пятилетняя дочь Кира, но кого остановит наличие ребёнка?

Михаил Воронцов