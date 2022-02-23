Перспективные и неженатые: 14 самых завидных холостяков России, от одного взгляда которых трепещет сердце
В свой ежегодный рейтинг журнал Tatler не стал вносить ни футболистов, ни музыкантов. Зато в топ попали правнук отца советской космонавтики, новая "русская ракета" и премьер Большого театра.
Хоккеист Кирилл Капризов
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" хоккеист Кирилл Капризов. Фото © instagram.com/kirillkaprizov
Российскому нападающему "Миннесоты Уайлд" хоккеисту Кириллу Капризову 24 года. В НХЛ спортсмен дебютировал в январе 2021-го и уже успел влюбить в себя американцев. В "Инстаграме" парень делится снимками с друзьями и собачками, иногда постит фото с отдыха. А вот есть ли у Капризова девушка, непонятно. Прошлым летом новой "русской ракете" приписывали роман со Стешей Маликовой.
Филипп и Лука Адоньевы
Лука и Филипп Адоньевы. Фото © instagram.com/luka.adonyev
Филипп (23 года) и Лука (21 год) Адоньевы — сыновья предпринимателя Сергея Адоньева. Состояние бизнесмена журнал Forbes оценивает в $550 миллионов. Подписчиков в "Инстаграме" у братьев Адоньевых немного, чего не скажешь о деньгах. Так что смело ставьте лайки и шлите огонёчки в комментарии — вдруг вас заметят?
Филипп Адоньев. Фото © instagram.com/adonyev
Филипп и Лука, судя по соцсетям, не обременены заботами и живут свою лучшую жизнь. Тусят с Билли Айлиш, Шер, зависают на яхтах и закатывают — нет, не истерики, чего тут истерить, — крутые вечеринки.
Лука Адоньев. Фото © instagram.com/luka.adonyev
Илья Макаров
Стендап-комик Илья Макаров. Фото © instagram.com/ilia._.makarov
Суперзвезда стендапа 30-летний Илья Макаров любит рыбалку, джаз и свою BMW X5. В "Инстаграме" за жизнью комика следит 751 тысяча подписчиков, и посмотреть есть на что. Одна борода Ильи чего стоит! Мечты Макарова о семье и детях пока не осуществились, так что шанс есть у каждой.
Григорий Бирюлин
Григорий Бирюлин. Фото © facebook.com/grisha.biruylin
Сын основателя сети бытовой техники "Технопарк" Максима Бирюлина в свои 24 года является топ-менеджером Bork. Молодой человек с пяти лет гонял на горных лыжах, занимался рафтингом. Поступив на факультет международных отношений МГИМО, Бирюлин-младший вскоре бросил учёбу и ушёл служить в морфлот. Позднее совершенствовал познания в английском в Сан-Франциско, открыл банный комплекс в Красной Поляне, а теперь метит в совет директоров Bork.
Якопо Тисси
Премьер Большого театра Якопо Тисси. Фото © instagram.com/jacopotissi
Танцовщику Якопо Тисси 27 лет. Родился он в городе Ландриано на севере Италии. Работал в Венском государственном балете и миланском театре Ла Скала, в труппу Большого театра был принят в 2017-м. С недавних пор Тисси — премьер Большого.
Анар Халилов
Актёр театра и кино Анар Халилов. Фото © Kinopoisk
27-летний актёр Анар Халилов — звезда российского сериала в жанре фэнтези "Этерна". Снимался в сериалах "Берёзка" и "Серебряный бор". Этот участник рейтинга умеет ходить на руках и утверждает, что отношения ему не нужны — Халилов грезит о большой актёрской карьере.
Никита Расковалов
Никита Расковалов. Фото © facebook.com/Nikita Raskovalov
27-летний Никита Расковалов — сын бизнесмена-девелопера Вадима Расковалова — фанат большого тенниса и пинг-понга, профессионально занимался горными лыжами. Парень учился в Вестминстерском университете, а сейчас увлечён сферой блокчейна и криптовалют. Завсегдатай спортзала, сам Никита называет себя ЗОЖ-фриком.
Павел Королёв
Павел Королёв (справа) с отцом Андреем Королёвым и Илоном Маском. Фото © facebook.com/Андрей Королев
24-летний Павел Королёв — правнук отца советской космонавтики Сергея Королёва. Молодой человек живёт в Лондоне, за плечами у него бакалавриат по экономике Уорикского университета и степень магистра компьютерных технологий — защита проходила в Университетском колледже Лондона. Королёв-младший может похвастать знакомством с Илоном Маском — осенью 2021-го основатель SpaceX провёл Павлу и его отцу Андрею экскурсию по заводу компании и показал, как собирают Crew Dragon.
Вадим Розенштейн
Вадим Розенштейн. Фото © roscongress.org
31-летний Вадим Розенштейн — глава международного холдинга WR Group. Учился в Институте менеджмента в швейцарском Санкт-Галлене. Группу компаний, которая занимается логистикой, таможенным оформлением и сертификацией оборудования, экспортируемого в РФ, основал в 2014-м. Пока Вадим буквально женат на работе, но наверняка всё может поменяться, когда он встретит ту самую.
Александр Радаев
Историк Александр Радаев. Фото © easteast.world
Специалист по антропологии на североамериканском континенте, историк Александр Радаев пишет докторскую диссертацию, посещает закрытые театральные премьеры, встретить его можно и на вечеринках. Александру 31 год, живёт он в эстетической парадигме 18-го века, по крайней мере, старается. А ещё ведёт телеграм-канал "Парнасский пересмешник".
Иван Пузин
Иван Пузин. Фото © facebook.com/Ivan Puzin
К своим 24 годам племянник академика Сергея Никифоровича Пузина Иван Пузин защитил диссертацию в МГИМО, устроился на работу в девелоперскую компанию и пытается ворваться в отечественный шоубиз. В детстве парень солировал в "Непоседах", выступал с поп-королём Филиппом Киркоровым, певцом Сергеем Лазаревым и группой "Серебро".
Роман Ковалишин
Роман Ковалишин. Фото © instagram.com/roman_kovalishin_ / фотограф Андрей Настасенко
40-летний декоратор и флорист Роман Ковалишин известен не только оформлением светских мероприятий. Роман занимался секс-просветом и устраивал кинки-вечеринки. От прошлых отношений у него есть пятилетняя дочь Кира, но кого остановит наличие ребёнка?
Михаил Воронцов
Михаил Воронцов. Фото © facebook.com / Michael Vorontsov
28-летний Михаил Воронцов высшее образование получал в Штатах. Окончив Университет Виргинии, парень вернулся в Москву и теперь работает в фармацевтическом бизнесе. Михаил выступает с докладами на конференциях, а ещё разбирается в антиквариате, музыке и искусстве.
WOW-news
Обложка © instagram.com/kirillkaprizov, © instagram.com/ilia._.makarov