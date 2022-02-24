Пиар-агент показал округлившийся живот Бузовой, и фанаты поняли, что певица — далеко не фитоняшка

Певица и бывшая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова с конца января находится в ЮАР на съёмках второго сезона шоу "Звёзды в Африке". Исполнительница не забывает и об армии фанатов, публикуя в "Инстаграме" фото и видео с другого континента. Компанию ей составляет пиар-менеджер Антон Богославский. Он уже успел спалить округлившийся живот Бузовой. Оказалось, что фигура артистки на снимках в Сети и в жизни — две большие разницы.

"Ем торт, там вон Ольга работает, а я ем", — комментирует Богославский ролик, которым поделился в сториз.

Ольга Бузова в ЮАР. Видео из сториз © Instagram / anton_bo

Поклонники не исключают, что Бузова может быть беременна. Хотя основная версия — певица просто злоупотребляет фильтрами и любит вкусно поесть. Сама Оля делится в сториз роликами, на которых делает зарядку в попытке сжечь калории. "На десертик — упражнения на прессик!" — говорит певица в одном из видео, жалуясь, что поднабрала в талии.

Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

При этом по кадрам, которые Бузова публикует в ленте "Инстаграма", не скажешь, что у неё есть проблемы с лишним весом. То ли звезда выбирает правильные ракурсы, то ли фотошопит себя как может.