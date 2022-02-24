НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 14:00

Беременная сестра Фриске разоткровенничалась о расставании с отцом своего ребёнка

Наталья утверждает, что сама бросила экс-возлюбленного. Признаётся: пока встречалась с ним, "были одни нервы". Девушка говорит, что для неё малыш важнее мужчины, она готова растить первенца одна.

<p>Наталья Фриске. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaHuCR5L6kX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zakharovaph</a><strong style="font-weight: bold;"> / </strong><a href="https://www.instagram.com/p/CaHuCR5L6kX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">friske_natalia</a></p>

Наталья Фриске. Фото © Instagram / zakharovaph / friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья недавно рассекретила беременность, а теперь радует подписчиков подробностями своей личной жизни. Девушка предложила фанатам задать ей вопросы в сториз в "Инстаграме", и те не преминули воспользоваться такой возможностью. Естественно, многим было интересно, кто же отец ребёнка Фриске. Имени его Наталья называть не стала, лишь указав, что это тот мужчина, с которым у неё были последние отношения. Теперь они не общаются.

"Я ушла от него и не жалею. У меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы", — поделилась Наталья Фриске.

По словам девушки, с отцом ребёнка они разные, Наталье с ним некомфортно, кроме того, нет любви.

  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia

Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia

1 / 4

Фриске утверждает, что замуж выходить больше не хочет, а к малышу, когда он родится, не подпустит никого, кроме бабушки и дедушки. "Никаких нянь! Я рожаю ребёнка и сама буду его воспитывать!" — отрезала Наталья.

  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia

Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia

1 / 4

Ещё Фриске призналась, что ходит к сестре на могилу и разговаривает с Жанной. Сына певицы от телеведущего Дмитрия Шепелева — Платона — Наталья не видела уже больше шести лет, с декабря 2015 года.

  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
  • Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia
    Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia

Скриншот сториз © Instagram / friske_natalia

1 / 4
"Я безумно счастлива": Сестра Жанны Фриске рассекретила беременность обнажённым фото в образе феи

"Я безумно счастлива": Сестра Жанны Фриске рассекретила беременность обнажённым фото в образе феи

Эмила Сидорова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1