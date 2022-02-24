Беременная сестра Фриске разоткровенничалась о расставании с отцом своего ребёнка

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья недавно рассекретила беременность, а теперь радует подписчиков подробностями своей личной жизни. Девушка предложила фанатам задать ей вопросы в сториз в "Инстаграме", и те не преминули воспользоваться такой возможностью. Естественно, многим было интересно, кто же отец ребёнка Фриске. Имени его Наталья называть не стала, лишь указав, что это тот мужчина, с которым у неё были последние отношения. Теперь они не общаются.

"Я ушла от него и не жалею. У меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы", — поделилась Наталья Фриске.

По словам девушки, с отцом ребёнка они разные, Наталье с ним некомфортно, кроме того, нет любви.









Фриске утверждает, что замуж выходить больше не хочет, а к малышу, когда он родится, не подпустит никого, кроме бабушки и дедушки. "Никаких нянь! Я рожаю ребёнка и сама буду его воспитывать!" — отрезала Наталья.









Ещё Фриске призналась, что ходит к сестре на могилу и разговаривает с Жанной. Сына певицы от телеведущего Дмитрия Шепелева — Платона — Наталья не видела уже больше шести лет, с декабря 2015 года.