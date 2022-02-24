Лошадь, Павлин и Пчела: Как зрители раскрыли имена трёх участников "Маски" при помощи секретного оружия Пользователи Сети восстали против жюри, которое до сих пор не может угадать настолько очевидных звёзд. На помощь пришли компьютерные технологии, восстановившие изначальные голоса участников. 24 февраля, 15:07 Тимур Батрутдинов, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез в шоу "Маска". Обложка © YouTube / WeiT Media

Организаторы шоу "Маска" делают всё возможное, чтобы запутать зрителей, и второй выпуск не стал исключением из правил. В этот раз участники раскрылись с абсолютно новой стороны, показав, что даже искажённый голос не мешает им красиво петь. Поэтому Филипп Киркоров на каждом выступлении удивлённо хлопал глазами и охал, пытаясь угадать обладателей таких интересных тембров. Догадок, как всегда, уйма, однако жюри даже близко не приблизилось к тому, что удалось узнать зрителям. Секрет прост: логика и немного автотюна, с помощью которого голоса конкурсантов сделали максимально естественными. Если учитывать подсказки, которые были рассказаны во время передачи, то сомнений не остаётся: Лошадь, Пчела и Павлин могут уходить из шоу, ведь с ними всё уже понятно.

В прошлом выпуске никто из конкурсантов не стал снимать маску — так распорядился Киркоров, которого поддержали остальные члены жюри. Однако зрители явно были возмущены подобным решением, ведь нервы были на пределе спустя три часа программы, да и ещё в воскресенье поздней ночью. Тогда за дело взялись особенно пытливые умы, чтобы восстановить справедливость и самим разгадать, кто же прячется под масками. Впрочем, такие "расследования" только на руку организаторам шоу: больше комментариев, а значит, больше внимания. Их основная задача — спровоцировать реакцию зрителей, а вот какими методами — уже не важно.

Почему разоблачили Лошадь

Как бы ни старалась Лошадь, но её разгадали ещё в ходе первого выпуска. Что тому виной — узнаваемый голос или слишком откровенные подсказки, неизвестно. Под маской Лошади скрывается Анита Цой, уверены пользователи Сети. О себе участница рассказала, что она не только породистая, но и юридически подкованная. Кроме того, Лошадь похвалилась своей родословной и упомянула, что пишет стихи и является очень красивой. "Такие красотки только в фильмах бывают или в романах. А Лошади в романах всегда играли важную роль", — намекнула участница и не оставила тем самым себе шанса.

Выступление Лошади с песней "О любви". Видео © YouTube / WeiT Media

Биография Аниты Цой полностью подходит под это описание. Она действительно окончила юридический факультет МГУ, пишет стихи с самого детства, и ей присудили звание "Самой стильной женщины". Совпадение? Не думаем. Мать назвала Аниту в честь героини романа Ромена Роллана "Очарованная душа" — Аннет Ривьер. Да и сама певица намекнула в "Инстаграме", что Лошадь ей далеко не чужое животное.

Анита Цой поставила лайк комментарию, который был написан в поддержку Лошади. Фото © Telegram / ШОУ "МАСКА" РОССИЯ

Кто прячется под маской Пчелы

А вот следующая участница мастерки скрывала свой голос, и тогда на помощь пришли компьютерные технологии, которые позволили разгадать незнакомку без всяких трудов, — в костюме Пчелы прячется Нонна Гришаева. Узнаваемая интонация, высокие нотки в голосе и манера общения полностью подходили под актрису, которая шутила и кокетничала с членами жюри.

Голос Пчелы после того, как его вернули к естественному звучанию. Видео © YouTube / CALENDARIO

Совпали и подсказки. Девушка назвала себя самим совершенством, добавив, что она приносит сплошную пользу и ещё поёт. А если смотреть на неё по телевизору, то от этого поднимается настроение. И действительно, Нонна играет главную роль в спектакле "Леди Совершенство", да и одна из самых её знаменитых комедийных ролей — в сериале "Папины дочки". Оказались правдой и слова, что она обожает сладкое: актриса не раз признавалась в интервью, что может съесть целую шоколадку и даже глазом не моргнуть.

Кто под маской Павлина

Насчёт этой маски у членов жюри было две основные версии — Вера Брежнева или Альбина Джанабаева. И последний вариант оказался прямым попаданием в цель, если внимательнее присмотреться к подсказкам, послушать её голос без обработки, да и обратить внимание на телосложение Павлина. Даже несмотря на массивный костюм, можно понять, что участница в форме, хоть и не худышка. Про себя она рассказала, что в детстве была гадким утёнком, но однажды она полетела навстречу свой мечте. Поначалу пришлось работать на птичьих правах, а теперь она настоящая артистка.

В интервью Джанабаева рассказывала, как в детстве на неё перекладывали обязанности по воспитанию брата и сестры, поэтому она всегда отличалась от одноклассниц. После школы певица полетела покорять Москву, но первое время была лишь в подпевке у Валерия Меладзе.

Павлин оказался немногословен, но даже этого хватило для обработки голоса. Видео © YouTube / CALENDARIO

Что касается исходного голоса Павлина, то тут всё сложнее. Участница пыталась говорить как можно меньше, и из отрывков складывается противоречивое мнение, кто же обладатель этого голоса. Впрочем, зрители уверены, что их предположения абсолютно верны, о чём мы узнаем только спустя время.

Под маской Пса был Роман Костомаров. Кадры из видео © YouTube / WeiT Media

Напомним, что во втором выпуске шоу "Маска" зрители узнали, кто же прячется в костюме Пса. Им оказался Роман Костомаров, который даже в подсказках намекал на своё спортивное прошлое: "Видали, какая у меня цепь? Заслуженная, в битвах, можно сказать. Да, это золото. Настоящее, трудовое. Вторая такая у моего напарника" (это говорит о победе на Олимпийских играх). Впрочем, после проигрыша Роман заметно расстроился, ведь он надеялся, что ещё успеет удивить жюри своим голосом.

Чью маску сорвёт жюри в следующем выпуске? Лошади Павлина Пчелы

Авторы Мария Паламарчук