Кто на выход: Почему некоторых участников шоу "Маска" зрители узнали с первой же ноты После первого выпуска зрители остались недовольны, ведь участники проекта так искажали свои голоса, что приходилось выключать звук. 16 февраля, 12:46 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / maskantv

В прошедшее воскресенье стартовал третий сезон шоу "Маска", после просмотра которого у зрителей возникло несколько вопросов. Кажется, что некоторые артисты даже не пытались скрыть свой голос, а остальных и вовсе было неприятно слушать. Но обо всём по порядку. Что касается жюри, то руководство решило оставить его прежним: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез и приглашённый Тимур Батрутдинов. Правила тоже остались без изменений: по результатам зрительского голосования из каждой пятёрки выбирают по одному номинанту на вылет, после чего гости, находящиеся в зале, снова голосуют, выбирая, кого спасти из тройки, и только потом решение должны принять судьи. Однако в этот раз всё пошло не по плану.

Определился кандидат на победу

Если в первом выпуске зрителей поразил своим вокалом Лев, то сейчас ему нашли достойную замену — Козерога. Невероятно красивый костюм и сильный голос — два главных составляющих успеха, которые, как правило, приводят участника к победе. Про себя он рассказал несколько интересных вещей: "Никогда не верьте жёлтой прессе, там постоянно про меня всякую ерунду пишут", "Я реально крутой, поэтому искать меня на страницах газет реально бессмысленно". Также он добавил, что мечтает петь, а сам он из блогосферы. После его выступления у жюри был только один вариант, кто это может быть. "Я ждал этого артиста с первого сезона, и он уже приходил в качестве гостя на новогоднюю программу в прошлом году. Это Чумаков!" — заявил Тимур Родригез. По его мнению, Алексей с лёгкостью меняет голос, поэтому он мастерски спрятал присущую ему тональность.

Впрочем, у зрителей появилась ещё одна догадка. Многие посчитали, что за маской может прятаться Никита Пресняков. Тем более что жестикуляция двух артистов очень похожа, в качестве доказательства были приложены фото.

Козерог во время выступления на шоу "Маска" и Никита Пресняков. Фото © VK / ФАН-ГРУППА ШОУ МАСКА

Самые красивые костюмы третьего сезона "Маска"

Ни для кого не секрет, что от тщательно проработанного костюма зависит будущее участника на шоу. И уже сейчас можно сказать, что до финала точно дойдут эти три конкурсанта, ведь когда они просто вышли на сцену, то члены жюри и зрительский зал ахнули от восторга. Филипп Киркоров и вовсе назвал Мухомора своим фаворитом, хоть это один из самых сложно узнаваемых тембров. Артист пел женским голосом, но в жюри уверены, что под маской прячется мужчина. Юрий Гальцев либо Максим Аверин. Определённо, кто-то с чувством юмора и театральной карьерой.

Самые красивые костюмы по версии жюри. Кадры из видео © NTV.ru / "Маска". Новый сезон. Выпуск № 1

Ещё два необычайно красивых костюма — Осьминог и Анубис. И если первая участница поразила своим оперным голосом, исполняя песню "Мало половин", то Анубис — тем, что у этой конкурсантки нет аккаунта в "Инстаграме". У судей было множество догадок, кем могут быть эти две артистки, но по первым выступлениям судить пока рано. Тем более что некоторые конкурсанты настолько сильно искажали свои голоса, что порой их невозможно было слушать. На это зрители успели пожаловаться в Сети.

Маски красивые, а так... слабовато. По сравнению с "Маской-2" это какой-то детский сад в плане вокала Olga Kor

Маски есть красивые, но голоса пока никакие. Фаворитов нет. Мне даже показалось, что жюри было скучно. И да, их уже надо менять, им самим уже приелось Татьяна Шкопкина

Зрители уже разгадали, кто под маской

А вот одной из участниц не удалось обхитрить ни жюри, ни зрителей. С первой ноты все сразу же узнали Аниту Цой под маской Лошади. Певица призналась, что пишет стихи, у неё восточные корни, а ещё недавно был юбилей. И все эти подсказки идеально подходят к Аните, которой 51 год. И в какой-то степени она недавно отпраздновала круглую цифру в паспорте.

Ещё одним легко узнаваемым персонажем оказался артист под маской Дракона. По мнению зрителей, это не кто иной, как Константин Ивлев, знаменитый шеф-повар, ведущий и ресторатор. Участник пел с характерной для него хрипотцой, а о себе рассказал, что женат и в его жилах течёт горячая кровь. На первый взгляд всё сходится, а дальше покажет время.

Выступление Дракона и селфи Константина Ивлева. Кадр из видео © NTV.ru / "Маска". Новый сезон. Выпуск № 1, © Instagram / ivlevchef

Кто оказался в номинации

Гостям, которые находились в зрительском зале, больше всего не понравились выступления Лошади, Монстрика и Пончика, несмотря на то что последняя маска пела просто превосходно (в отличие от своих соперников). Тем не менее Филипп Киркоров решил не рубить с плеча и дал ещё один шанс участникам, оказавшимся в номинации. Поэтому пока маску снимать не стали, и лишь в следующем выпуске после повторного голосования будет известно имя одного из артистов.

Финальное голосование, где решается судьба Монстрика, Пончика и Лошади. Кадр из видео © NTV.ru / "Маска". Новый сезон. Выпуск № 1

Впрочем, как рассказали на презентации проекта, в нём принимают участие не только звёзды шоу-бизнеса, но и спортсмены. В сумме у них более 30 спортивных побед, в том числе на Олимпийских играх, 80 музыкальных альбомов, а также 200 фильмов и сериалов. Так что впереди зрителей ждёт немало открытий.

Кто станет кандидатом на выход в следующем выпуске? Дракон Лошадь Пончик Анубис

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