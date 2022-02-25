Юрист Сазонова оценила роль Макрона в переговорах между Москвой и Киевом

По мнению специалиста, передача информации через вторые или третьи лица — "не самая эффективная вещь". А наличие ещё одного участника в беседе не является гарантией перемен.

Возможное участие президента Франции Эмманюэля Макрона в переговорах между Россией и Украиной не является гарантией их успешного завершения, однако всё равно может пойти на пользу. Об этом Лайфу рассказала юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

"Учитывая, что страны свернули дипломатические отношения и отсутствует прямая коммуникация, наличие некого коммуникатора, который осуществляет взаимодействие, — это неплохо", — сказала она.

Однако, по мнению Сазоновой, передача информации через вторые или третьи лица — "не самая эффективная вещь". Наличие ещё одного участника в переговорах не является гарантией перемен, считает специалист. Макрону необходимо понимать, что просто наладить диалог недостаточно. Сазонова добавила, что "переговоры ради переговоров — это путь в никуда".