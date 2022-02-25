Юрист Сазонова оценила роль Макрона в переговорах между Москвой и Киевом
Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock
По мнению специалиста, передача информации через вторые или третьи лица — "не самая эффективная вещь". А наличие ещё одного участника в беседе не является гарантией перемен.
Возможное участие президента Франции Эмманюэля Макрона в переговорах между Россией и Украиной не является гарантией их успешного завершения, однако всё равно может пойти на пользу. Об этом Лайфу рассказала юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.
"Учитывая, что страны свернули дипломатические отношения и отсутствует прямая коммуникация, наличие некого коммуникатора, который осуществляет взаимодействие, — это неплохо", — сказала она.
Однако, по мнению Сазоновой, передача информации через вторые или третьи лица — "не самая эффективная вещь". Наличие ещё одного участника в переговорах не является гарантией перемен, считает специалист. Макрону необходимо понимать, что просто наладить диалог недостаточно. Сазонова добавила, что "переговоры ради переговоров — это путь в никуда".
"Макрон должен понимать, что здесь не просто переговорный процесс идёт, а должны измениться политические обстоятельства для того, чтобы все удовлетворились ходом событий", — заключила юрист.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение.