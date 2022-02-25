Минобороны РФ: Более 150 военных Украины сложили оружие
Так, 82 солдата сдались у острова Змеиный. После того как они напишут подписку об отказе от участия в боевых действиях, их отправят к семьям.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.
Так, 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный. Отмечается, что сейчас они дают подписки об отказе от участия в боевых действиях и в ближайшее время их отправят к семьям.
"Ещё 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населённого пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям", — уточнил Конашенков.
Представитель ведомства добавил, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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