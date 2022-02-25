Минобороны РФ: Более 150 военных Украины сложили оружие

Так, 82 солдата сдались у острова Змеиный. После того как они напишут подписку об отказе от участия в боевых действиях, их отправят к семьям.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе боевых действий сложили оружие и сдались свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

Так, 82 украинских солдата сдались в районе острова Змеиный. Отмечается, что сейчас они дают подписки об отказе от участия в боевых действиях и в ближайшее время их отправят к семьям.

"Ещё 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе населённого пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям", — уточнил Конашенков.

Представитель ведомства добавил, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.