Рубль начал укрепляться к доллару и евро
Если после открытия торгов курс российской валюты находился в районе 86 долларов, то с этого момента не поднимается выше 84.
Рубль начал укрепляться к доллару и евро более чем на 1,7% к закрытию торгов прошлого дня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, по состоянию на 11:00 мск доллар торговался на уровне 83,35 рубля (-1,8%), а евро — 93,49 (-1,7%). Однако валюта остаётся в нестабильном состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что рубль вырос после заявлений президента США Джо Байдена о вводе санкций против России. Среди них, например, ограничения против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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