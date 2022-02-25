Если после открытия торгов курс российской валюты находился в районе 86 долларов, то с этого момента не поднимается выше 84.

Рубль начал укрепляться к доллару и евро более чем на 1,7% к закрытию торгов прошлого дня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по состоянию на 11:00 мск доллар торговался на уровне 83,35 рубля (-1,8%), а евро — 93,49 (-1,7%). Однако валюта остаётся в нестабильном состоянии.

Ранее Лайф рассказывал, что рубль вырос после заявлений президента США Джо Байдена о вводе санкций против России. Среди них, например, ограничения против нескольких российских банков. Притом отключать Россию от SWIFT пока не будут, заявил американский лидер.