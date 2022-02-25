В Крыму рассказали, как готовятся к приёму воды из Днепра
Северо-Крымский канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный, поэтому тщательно проверяется состояние насосных станций и гидросооружений.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о подготовительных работах на Северо-Крымском канале. Вскоре на полуостров должна начать поступать вода из Днепра, насосные станции и гидросооружения должны быть в рабочем состоянии, тем более что канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный.
"До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Прежде чем вода дойдёт до Крыма, её нужно подать из Днепра, начать заполнять канал на территории Херсонской области, по очереди подавая на насосные", — приводит слова Крючкова РИА "Новости".
Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена. Предварительная сумма ущерба, нанесённого водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей. Но вечером 24 февраля, как уже рассказывал Лайф, российские войска вышли к Херсону, что позволило наконец-то разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.