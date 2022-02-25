В Крыму рассказали, как готовятся к приёму воды из Днепра

Северо-Крымский канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный, поэтому тщательно проверяется состояние насосных станций и гидросооружений.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о подготовительных работах на Северо-Крымском канале. Вскоре на полуостров должна начать поступать вода из Днепра, насосные станции и гидросооружения должны быть в рабочем состоянии, тем более что канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный.

"До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Прежде чем вода дойдёт до Крыма, её нужно подать из Днепра, начать заполнять канал на территории Херсонской области, по очереди подавая на насосные", — приводит слова Крючкова РИА "Новости".