Политолог Оленченко объяснил, почему "помпезное заявление" Макрона о помощи Киеву не имеет отношения к Украине

Эксперт считает, что французский лидер таким образом обращается к своим гражданам и хочет повысить свой авторитет во время предвыборной кампании.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает ситуацию на Украине как возможность повысить свой политический рейтинг. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

"Складывается впечатление, что Макрон ищет инструменты для повышения своего авторитета. Скорее всего, он рассматривает ситуацию на Украине и вокруг неё как возможность повысить свой рейтинг во Франции... Заявление Макрона было сделано помпезно и пафосно и, скорее всего, рассчитано больше на внутреннюю французскую аудиторию", — сообщил Оленченко.

По его мнению, Макрон преследует цель показать, что "Франция может играть самостоятельную роль в Европе".

Напомним, после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса Макрон сообщил об обещании оказать Украине военную и финансовую помощь в размере 300 млн евро. По его мнению, Россия своими действиям нарушает нормы международного права. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе, и речи о военной оккупации Украины не идёт.