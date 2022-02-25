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Регион
Опубликовано 25 февраля 2022, 08:51
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Грузия отказалась присоединяться к экономическим санкциям против России

По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, решение принято "исходя из национальных интересов".

Власти Грузии не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях Запада против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он пояснил, что решение принято "исходя из национальных интересов".

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнёров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций. Я хочу чётко и однозначно заявить, что Грузия, с учётом наших национальных интересов, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", — сказал Гарибашвили.

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Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Обложка © Flickr.com / maxlethal

Алексей Берковиц
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