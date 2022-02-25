Грузия отказалась присоединяться к экономическим санкциям против России

Власти Грузии не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях Запада против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он пояснил, что решение принято "исходя из национальных интересов".

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнёров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций. Я хочу чётко и однозначно заявить, что Грузия, с учётом наших национальных интересов, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", — сказал Гарибашвили.