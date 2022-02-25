Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне, сообщила пресс-служба команды.

Плей-офф должен стартовать 1 марта, соперником команды по первому раунду должен был стать московский "Спартак". Об участии команды в следующем сезоне КХЛ пока не известно.

"Йокерит" начал выступать в КХЛ с сезона 2014/15. Наивысшим достижением клуба является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах.