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25 февраля, 08:44

Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ

Соперником команды по первому раунду должен был стать московский "Спартак". Об участии команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги пока не известно.

<p>Обложка © Официальный <a href="https://www.jokerit.com/jokereiden-kausi-ohi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ХК "Йокерит"</p>

Обложка © Официальный сайт ХК "Йокерит"

Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне, сообщила пресс-служба команды.

Плей-офф должен стартовать 1 марта, соперником команды по первому раунду должен был стать московский "Спартак". Об участии команды в следующем сезоне КХЛ пока не известно.

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"Йокерит" начал выступать в КХЛ с сезона 2014/15. Наивысшим достижением клуба является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах.

Напомним, 5 февраля КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определили по проценту побед команд по ходу сезона.

Никита Могилев

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