Финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ
Соперником команды по первому раунду должен был стать московский "Спартак". Об участии команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги пока не известно.
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Финский хоккейный клуб "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне, сообщила пресс-служба команды.
Плей-офф должен стартовать 1 марта, соперником команды по первому раунду должен был стать московский "Спартак". Об участии команды в следующем сезоне КХЛ пока не известно.
"Йокерит" начал выступать в КХЛ с сезона 2014/15. Наивысшим достижением клуба является выход в четвертьфинал Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах.
Напомним, 5 февраля КХЛ официально объявила о завершении регулярного чемпионата. Участники плей-офф определили по проценту побед команд по ходу сезона.